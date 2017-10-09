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Новости Сирии
Сирия новости 9 октября 07.00: ИГ сосредоточило все силы на обороне Аль-Маядина; «Хайят Тахрир аш-Шам» используют американские РСЗО в Алеппо
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    Сирия новости 9 октября 07.00: ИГ сосредоточило все силы на обороне Аль-Маядина; «Хайят Тахрир аш-Шам» используют американские РСЗО в Алеппо

    7:00  9 Октября 2017
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    Сирия новости 9 октября 07.00: ИГ сосредоточило все силы на обороне Аль-Маядина; «Хайят Тахрир аш-Шам» используют американские РСЗО в Алеппо

    Сирия, 9 октября. ИГ1 сосредоточило все силы на обороне Аль-Маядина; «Хайят Тахрир аш-Шам» используют американские РСЗО в Алеппо; САА отразила 4 атаки ИГ в Аль-Маядине. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили от ИГ район населенного пункта Гзейле недалеко от Эс-Сухнэ.

    ВКС РФ: нанесли точечные удары по позициям боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в захваченной ими деревне Абу Дали.

    «Исламское государство»: потеряло 40 боевиков и 6 «джихад-мобилей» в Аль-Маядине провинции Дейр эз-Зор.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: перебросило несколько сотен боевиков из провинции Алеппо на север провинции Хама.

    Сирия новости 9 октября 07.00: ИГ сосредоточило все силы на обороне Аль-Маядина; «Хайят Тахрир аш-Шам» используют американские РСЗО в Алеппо

    Провинция Дамаск

    Провинция Дамаск

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@Alrahmancorps4) один из источников, террористы ИГ отбили атаку правительственных войск (САА) в районе Дамаска Айн Терма этой ночью.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 9 октября 07.00: ИГ сосредоточило все силы на обороне Аль-Маядина; «Хайят Тахрир аш-Шам» используют американские РСЗО в Алеппо

    «Хайят Тахрир аш-Шам» в ближайшее время попытается спровоцировать боестолкновение с правительственными войсками к югу от Алеппо. Об этом сообщает источник в Telegram (@Alqalaam). По имеющейся информации, вероятными районами действий боевиков станут районы населенных пунктов Тель-Мамо, Азизия, Ум-эл-Карамель, Длама, Эль-Эс и Эль-Хадер.

    Также сообщается (@SRNN2011), что в районе Бтибат у боевиков есть ракетная система залпового огня американского производства, которую они, очевидно, собираются применить для обстрела позиций сирийской армии.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 9 октября 07.00: ИГ сосредоточило все силы на обороне Аль-Маядина; «Хайят Тахрир аш-Шам» используют американские РСЗО в Алеппо

    По информации источника в Twitter (@Terror_Monitor), городские кварталы Эль-Карьятейна были массово заминированы боевиками «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Такими действиями террористы планируют не только сорвать операцию по освобождению города, но и нанести максимальный урон как правительственным войскам, так и мирному населению, остающемуся в Эль-Карьятейне.

    Как сообщает источник в Twitter (@damascusnow), боевики «Исламского государства» были вынуждены оставить свои позиции в районе населенного пункта Гзейле недалеко от города Эс-Сухнэ. Однако, отмечается, что террористы отошли, чтобы оказать САА более упорное сопротивление в районе между населенными пунктами Расм-эль-Арнаб и Эр-Рбейя.

    По сообщениям в Telegram-канале @boris_rozhin, до сих пор высока вероятность новых попыток «Исламского государства» перекрыть трассу снабжения группировки САА, действующей на востоке Сирии, ПальмираЭс-СухнэДейр эз-Зор.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 9 октября 07.00: ИГ сосредоточило все силы на обороне Аль-Маядина; «Хайят Тахрир аш-Шам» используют американские РСЗО в Алеппо

    Ситуация в районе города Дейр эз-Зор по-прежнему сложная. Об этом сообщает источник в Twitter (@PetoLucem). Боевики не оставляют попыток контратаковать сирийские войска, параллельно проводя ротацию сил и во что бы то ни стало стараясь удержать занимаемые позиции.

    Однако основной задачей для «Исламского государства» в данный момент является возвращение утраченных ранее позиций в городе Аль-Маядин. Если верить информации распространяемой в закрытых Telegram-каналах террористической организации, лидеры ИГ запретили своим подчиненным на правом берегу форсировать Евфрат для переброски сил в центральные кварталы Дейр эз-Зора. По информации из тех же источников, «Исламское государство» прислало подкрепление и боеприпасы для отрядов боевиков, готовящихся атаковать САА в районе населенных пунктов Маррат, Мазлум и Хашам.

    В самом Аль-Маядине по сообщениям источника в Twitter (@AEJKhalil), ИГ предприняло четыре неудачные попытки атаки мобильными группами позиций правительственных войск, стремясь вернуть ранее утраченные территории. В этих столкновениях «Исламское государство» потеряло около 40 боевиков и 6 «джихад-мобилей».

    С целью сорвать наступление САА вглубь города ИГ минирует основные дороги и здания, сообщает источник в Twitter (@Alnasar_Army).

    По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) отбили у ИГ населенные пункты Весиха, Аль-Сауа, Аль-Загхейр и Хувейджа Дияб и подошли к деревне Мухаймайда.

    SDF захватили вооружение и взрывчатку террористов ИГ в населенном пункте Аль-Касра к северу от Дейр эз-Зора, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AfarinMamosta) один из курдских источников.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 9 октября 07.00: ИГ сосредоточило все силы на обороне Аль-Маядина; «Хайят Тахрир аш-Шам» используют американские РСЗО в Алеппо

    Закрытие правительственными войсками при поддержке ВКС РФ созданного летом Акербатского котла, которое привело, по сути, к освобождению Центральной Сирии от сил «Исламского государства», может спровоцировать группировку «Джейш Халид ибн аль-Валид», присягнувшую ИГ, на возобновление активных боевых действий в провинции Даръа.

    Так, источник в Telegram (@Osama_Masre2011) сообщает, что радикальные исламисты попробуют блокировать административный центр провинции Даръа, чтобы разгромить правительственные силы в нем, развив наступление двумя отрядами из районов населенных пунктов Этба и Альма в сторону Шейх-Мискин и Намер соответственно.

    Провинция Идлиб

    Провинция Идлиб

    Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» грабят дома мирных жителей и торговые склады в недавно захваченной деревне Абу Дали в провинции Идлиб. Также боевики похищают людей, некоторых казнят, сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

    ВКС РФ нанесли несколько точечных ударов по позициям боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в захваченной ими деревне Абу Дали, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq) один из источников.

    Провинция Хама

    Сирия новости 9 октября 07.00: ИГ сосредоточило все силы на обороне Аль-Маядина; «Хайят Тахрир аш-Шам» используют американские РСЗО в Алеппо

    «Хайят Тахрир аш-Шам» пытаются вернуть утраченное положение на севере провинции. Об этом сообщает Telegram-канал (@maara_mc22). Для этих целей террористический альянс перебросил несколько сотен боевиков из провинции Алеппо.

    Бои между войсками Башара Асада (САА) и террористами группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» переместились к населенному пункту Талайсия, где боевикам удалось подбить 2 танка правительственных войск, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq) один из источников.

    Сложная для САА ситуация и на востоке провинции. Как сообщает источник в Twitter (@khalidaboalmjed), несмотря на заявление сирийского военного командования о закрытии Акербатского котла, боевики могут произвести артиллерийский обстрел позиций правительственных сил в Саламии и Барри-эш-Шарки из района Умм-Твене-эш-Шамалия, где еще сохраняется присутствие сил «Исламского государства», а также контраковать САА в Акаше и Акербате.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Олег Сорокин
    #сирия #алеппо #иг #хама #саа #дейр эз-зор #аль-маядин #даръа #хомс #акербат #хайят тахрир аш-шам #эль-карьятейн #джейш халид ибн аль-валид
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    Сирия новости 9 октября 07.00: ИГ сосредоточило все силы на обороне Аль-Маядина; «Хайят Тахрир аш-Шам» используют американские РСЗО в Алеппо
    Сирия итоги за сутки на 9 октября 06.00: 250 мирных жителей Ракки убито ударами коалиции, в Хаме уничтожено два командира «Тахрир аш-Шам»
    Сирия новости 8 октября 22.30: два командира «Тахрир аш-Шам» уничтожено в Хаме, SDF освободили 200 жителей Ракки
    Сирия новости 8 октября 19.30: бойцы РПК обстреливают «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, ВВС Ирака уничтожили четырех главарей ИГ
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