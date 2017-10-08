Сирия: восемь американских военнослужащих погибли при столкновении вертолетов в Хасаке

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Дамаск (Сирия), 8 октября. Два американских военных вертолета столкнулись в сирийской провинции Хасака. Об этом сообщило в воскресенье агентство Al-Masdar.

Инцидент произошел в районе западной дамбы Хасаки. Согласно предварительной информации, вертолеты столкнулись при взлете с базы на севере от Аль-Базала. В результате крушения погибли восемь военнослужащих ВС Соединенных Штатов Америки.

Напомним, ранее стало известно о том, что ВВС международной коалиции нанесли авиаудар по провинции Хасака. В результате инцидента погибли 15 мирных жителей.