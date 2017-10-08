Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Азаров о пенсионной реформе на Украине: Киев пытается вытащить из МВФ очередной транш
Новороссия
Донбасс: житель Зайцево погиб при обстреле со стороны ВСУ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс: житель Зайцево погиб при обстреле со стороны ВСУ

    20:17  8 Октября 2017
    67

    Донбасс: житель Зайцево погиб при обстреле со стороны ВСУ

    Донецк, 8 октября. В результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб 47-летний житель населенного пункта Зайцево. Об этом сообщил в воскресенье исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько.

    Инцидент произошел в районе улицы Карбышева.

    «В результате обстрела погиб мужчина 47 лет на улице Карбышева. У погибшего осталось трое малолетних детей, которых он воспитывал один», — цитирует слова Приходько издание ДАН.

    Кроме того, пять зданий получили повреждения.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой народной республики.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #украина
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 4415

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        52735

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        90721

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107869

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30162
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В горящем торговом центре «Синдика» начали взрываться машины

        В горящем торговом центре «Синдика» начали взрываться машины

        18:50   8 Октября 2017
        321
        Москва готова симметрично ответить США на давление на российские СМИ

        Москва готова симметрично ответить США на давление на российские СМИ

        14:29   8 Октября 2017
        5272
        Минтранс РФ заявил о завершении активной фазы перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»

        Минтранс РФ заявил о завершении активной фазы перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»

        13:05   8 Октября 2017
        76
        Диктат США уже не работает: Пушков прокомментировал планы Эр-Рияда сотрудничать с Москвой

        Диктат США уже не работает: Пушков прокомментировал планы Эр-Рияда сотрудничать с Москвой

        11:43   8 Октября 2017
        4342