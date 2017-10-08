Донбасс: житель Зайцево погиб при обстреле со стороны ВСУ

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Донецк, 8 октября. В результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб 47-летний житель населенного пункта Зайцево. Об этом сообщил в воскресенье исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько.

Инцидент произошел в районе улицы Карбышева.

«В результате обстрела погиб мужчина 47 лет на улице Карбышева. У погибшего осталось трое малолетних детей, которых он воспитывал один», — цитирует слова Приходько издание ДАН.

Кроме того, пять зданий получили повреждения.

Напомним, ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой народной республики.