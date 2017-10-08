Берлускони подарил Путину на день рождения вышитый пододеяльник

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Рим, 8 октября. Бывший председатель правительства Италии Сильвио Берлускони подарил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, которому 7 октября исполнилось 65 лет, вышитый пододеяльник ручной работы. Об этом сообщили в воскресенье итальянские СМИ.

Политик лично побывал на праздновании дня рождения российского лидера в Сочи. Согласно предварительным данным, на пододеяльнике изображено рукопожатие Берлускони и Путина на фоне собора Василия Блаженного и Колизея.



Compleanno Putin, tra i doni di Berlusconi un piumino con la loro foto https://t.co/jwFLLex1mj via @repubblica — Giuseppe Smorto (@giusmo1) October 7, 2017

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил с днем рождения главу России Владимира Путина. Турецкий политик надеется на то, что Путин продолжит вносить значительный вклад в дело процветания РФ.