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Российские студенты больше всего благодарны Путину за повышение статуса РФ в мире
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    Российские студенты больше всего благодарны Путину за повышение статуса РФ в мире

    22:00  8 Октября 2017
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    Российские студенты больше всего благодарны Путину за повышение престижа РФ в мире

    Москва, 8 октября. Российские студенты больше всего благодарны главе государства Владимиру Путину за повышение престижа России в мире. Эти данные были получены в результате онлайн-опроса, в котором приняли участие более 5 тыс. студентов из более чем 40 регионов страны.

    По словам руководителя Центра социологии студенчества Ирины Володченко, опрос проходил в сентябре-октябре 2017 года в различных социальных сетях и был приурочен к 7 октября — дню рождения российского лидера.

    «Показательно, что большинство студенческой молодежи благодарит президента за то, что сделал Россию снова великой державой, поднял ее с колен после 90-х», — сказала Володченко.

    Она отметила, что студенты также выразили благодарность Путину за верность и преданность своей стране.

    Далее следует благодарность за воссоединение с Крымом, борьбу с терроризмом, восстановление и развитие экономики, мир и отсутствие войны, Олимпиаду в Сочи и Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

    Напомним, ранее сообщалось, что жители Греции доверяют президенту РФ Владимиру Путину больше, чем другим мировым лидерам.

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин
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