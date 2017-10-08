Российские студенты больше всего благодарны Путину за повышение статуса РФ в мире

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Москва, 8 октября. Российские студенты больше всего благодарны главе государства Владимиру Путину за повышение престижа России в мире. Эти данные были получены в результате онлайн-опроса, в котором приняли участие более 5 тыс. студентов из более чем 40 регионов страны.

По словам руководителя Центра социологии студенчества Ирины Володченко, опрос проходил в сентябре-октябре 2017 года в различных социальных сетях и был приурочен к 7 октября — дню рождения российского лидера.

«Показательно, что большинство студенческой молодежи благодарит президента за то, что сделал Россию снова великой державой, поднял ее с колен после 90-х», — сказала Володченко.

Она отметила, что студенты также выразили благодарность Путину за верность и преданность своей стране.

Далее следует благодарность за воссоединение с Крымом, борьбу с терроризмом, восстановление и развитие экономики, мир и отсутствие войны, Олимпиаду в Сочи и Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Греции доверяют президенту РФ Владимиру Путину больше, чем другим мировым лидерам.