Судебная реформа от Порошенко: Украина осталась без правосудия и приблизилась к распаду

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16 января 2014 года ознаменовалось на Украине принятием так называемых «диктаторских законов». Адепты «Евромайдана» по сей день не могут без содрогания вспоминать эту дату.

"Диктаторські закони 16 січня" є чорною сторінкою історії України, яка не має права бути повтореною знову! pic.twitter.com/K0yMleLReY — РПР - RPR (@RPR_ua) January 16, 2017

Страшное дело. Украинцев хотели заставить покупать сим-карты для телефона только по паспорту. Во время массовых протестных акций запрещалось закрывать лица. Вводилась уголовная ответственность за блокирование административных зданий, а также за надругательство над могилами и памятниками тех, кто боролся против нацизма в годы Великой Отечественной войны.

Одним словом, законы ударили по каждому честному работяге на Украине.

Всі депутати, хто голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова йдуть у пекло pic.twitter.com/frhw4bjiuE — Виктория_Правды (@pravda_1) August 5, 2017

«Злочынна влада» отчаянно пыхтела, рисовала какие-то сравнительные таблицы. Мол, посмотрите, как в ваших любимых Европах и Америках — то же самое! Но революционный гнев было не остановить. Вскоре прозвучали выстрелы, пролилась кровь. Виктор Янукович счел за лучшее удалиться.

Демократы берутся за дело

После победы «революции достоинства» большая часть «диктаторских законов» была отменена. Что интересно, постепенно проклятые нормы начали возвращаться в украинское законодательство. Ясное дело, теперь законы эти вовсе не диктаторские, а самые что ни на есть демократические. Коль скоро принимают их величайшие из демократов.

Некоторые «герои Майдана» чувствуют подвох, активно возмущаются. Но теперь всем это уже…менее интересно.

Видозмінені диктаторські закони 16.01.2014 від нинішніх «демократів»: вже внесеніhttps://t.co/nyT94gstph

Фiолетово? pic.twitter.com/FXORdtWQbO — Boris Borisenko (@BorisBorisenko5) March 28, 2017

Не забудете? Ну и молодцы, дело ваше.

За почти четыре года после «революции достоинства» украинские власти успели многое. Развязать войну, едва ли не в десять раз поднять тарифы, украинизировать все сферы общественной жизни, организовать тотальную травлю носителям русского языка и русской культуры. И прочее, прочее…

Украинцы лишились доступа к правосудию

Теперь вот новое достижение — украинцы фактически остались без доступа к правосудию. Виной тому одобренная парламентом судебная реформа. Ее инициатором стал президент Петр Порошенко.

Отныне при подаче иска человеку необходимо будет вносить своего рода «залог» с целью компенсации ответчику адвокатских услуг на случай, если тот победит в споре.

Скажем, если пенсионер обратится в суд, чтобы оспорить высокие тарифы, ему сперва придется раскошелиться на компенсацию услуг адвоката для коммунального предприятия. Уже эта сумма может оказаться непосильным бременем для многих украинских граждан. Добавим, что существенно повышаются и размеры судебного сбора.

А еще украинцам нужно быть готовыми компенсировать «экспертные заключения» по тем или иным правовым вопросам от научных учреждений. Подобные документы готовились и раньше, давя на судей своим авторитетом. Однако вопросы правового характера не могли быть вынесены на экспертизу. Мотивация здесь очевидная: в правовых вопросах должен быть компетентен суд. Имеют ли право на жизнь подобные юридические заключения? Возможно, но взыскивать за это деньги с проигравшей стороны — мягко говоря, спорная идея.

Вечный оппозиционер Анатолий Гриценко вполне удачно резюмировал суть реформы: суды превращены в машины по зарабатыванию денег.

Анатолій Гриценко: "Судова реформа" Порошенка вбиває правосуддя. Суди хочуть перетворити на машини для заробляння... https://t.co/Ia5eGmjop2 — Громадянська позиція (@gpcvua) September 26, 2017

Легализация коррупции

Реформа наделила суды откровенно репрессивными полномочиями. За действия, которые покажутся суду злоупотреблением или нарушением, суды получили право налагать штрафы. В условиях высокой коррумпированности судебной системы итог может быть только одним: травля добросовестной стороны спора.

Новый закон официально разрешил встречи судей со сторонами процесса и их представителями.

Это положение выглядит просто вопиющим, поскольку темы таких бесед широко известны.

По ходу рассмотрения процесса суды могут «заинтересоваться» деятельностью тех или иных предприятий, независимо от их участия в процессе. Таким компаниям нужно готовиться к незваным гостям. Наблюдательные «герои Майдана» и здесь начеку! Мол, эта судебная реформа хуже пресловутых «диктаторских законов!

Закон про заочний суд перевершив "диктаторські закони"Януковича

Тепер без суду і слідства можуть посадити за грати..https://t.co/5H39sd8pur pic.twitter.com/W8FNJDHcWR — Boris Borisenko (@BorisBorisenko5) March 17, 2017

Ну не знаю…без суда-то выжить можно, но чтобы симку покупать по паспорту…никогда!

Близость распада

Украинские политические круги крайне негативно оценили судебную реформу.

Юлія Тимошенко: Судова «реформа» є позбавленням людей доступу до правосуддя https://t.co/AXGumGZhnl — ВО Батьківщина (@Batkivshchyna) September 21, 2017

Но это само собой. Куда больше настораживает реакция специалистов. Обычно сдержанные юристы прямо говорят об угрозе украинской государственности в связи с реформой.

Адвокат Ростислав Кравец отмечает: «У некоторых кукловодов, которые дергают за ниточки для проведения судебной реформы, основной целью является разделение Украины на отдельные государства...И я очень боюсь, что такие горячие головы могут в ближайшее время найтись, при этом они могут также спонсироваться той же Администрацией президента», — считает Кравец.

Трудно сказать, сбудутся ли столь пессимистичные ожидания. Однако, вне всяких сомнений, укреплению украинской государственности подобные законы точно не служат.