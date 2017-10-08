Кровля обрушилась на площади 300 кв. метров на московском строительном рынке «Синдика»

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Москва, 8 октября. Площадь пожара на территории строительного рынка «Синдика» увеличилась до 55 тысяч квадратных метров. Такими данными поделились представители областного управления МЧС Российской Федерации.

«Площадь очагового горения остается 55 тысяч квадратных метров. Сейчас пошло обрушение кровли на площади более 300 квадратных метров», — пояснил источник ТАСС.

Согласно предварительной информации, к тушению пожара были привлечены три вертолета МЧС и Московского авиационного центра.

Напомним, ранее стало известно о том, что пожар возник в цокольных помещениях московского торгового комплекса «Синдика».