Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Берлускони подарил Путину на день рождения вышитый пододеяльник
Происшествия
Кровля обрушилась на площади 300 кв. метров на московском строительном рынке «Синдика»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кровля обрушилась на площади 300 кв. метров на московском строительном рынке «Синдика»

    19:14  8 Октября 2017
    34

    Кровля обрушилась на площади 300 кв. метров на московском строительном рынке «Синдика»

    Москва, 8 октября. Площадь пожара на территории строительного рынка «Синдика» увеличилась до 55 тысяч квадратных метров. Такими данными поделились представители областного управления МЧС Российской Федерации.

    «Площадь очагового горения остается 55 тысяч квадратных метров. Сейчас пошло обрушение кровли на площади более 300 квадратных метров», — пояснил источник ТАСС.

    Согласно предварительной информации, к тушению пожара были привлечены три вертолета МЧС и Московского авиационного центра.

    Напомним, ранее стало известно о том, что пожар возник в цокольных помещениях московского торгового комплекса «Синдика».

    Автор: Алексей Громов
    #пожар #москва
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 4408

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        52688

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        90587

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107861

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30155
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В горящем торговом центре «Синдика» начали взрываться машины

        В горящем торговом центре «Синдика» начали взрываться машины

        18:50   8 Октября 2017
        160
        Москва готова симметрично ответить США на давление на российские СМИ

        Москва готова симметрично ответить США на давление на российские СМИ

        14:29   8 Октября 2017
        4727
        Минтранс РФ заявил о завершении активной фазы перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»

        Минтранс РФ заявил о завершении активной фазы перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»

        13:05   8 Октября 2017
        70
        Диктат США уже не работает: Пушков прокомментировал планы Эр-Рияда сотрудничать с Москвой

        Диктат США уже не работает: Пушков прокомментировал планы Эр-Рияда сотрудничать с Москвой

        11:43   8 Октября 2017
        4131