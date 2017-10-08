Эрдоган обвинил Запад в поддержке ИГ

В Избранное

Анкара, 8 октября. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страны Запада оказывают поддержку ИГ1 и «Аль-Каиде»1, организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

«ИГ, «Аль-Каида», РПК — за всеми этими организациями вы увидите тень Запада. Все они находят убежище на Западе. Где FETO? — заявил Эрдоган, выступая перед активистами правящей Партии справедливости и развития в городе Афьон. — Тоже на Западе. Они получают очень серьезную материальную поддержку», передает РИА Новости.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что Турция больше не нуждается в членстве в Европейском союзе.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ), как и «Аль-Каида», признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.