Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Берлускони подарил Путину на день рождения вышитый пододеяльник
Весь мир
Эрдоган обвинил Запад в поддержке ИГ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эрдоган обвинил Запад в поддержке ИГ

    19:33  8 Октября 2017
    64

    Эрдоган обвинил Запад в поддержке ИГ

    Анкара, 8 октября. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страны Запада оказывают поддержку ИГ1 и «Аль-Каиде»1, организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

    «ИГ, «Аль-Каида», РПК — за всеми этими организациями вы увидите тень Запада. Все они находят убежище на Западе. Где FETO? — заявил Эрдоган, выступая перед активистами правящей Партии справедливости и развития в городе Афьон. — Тоже на Западе. Они получают очень серьезную материальную поддержку», передает РИА Новости.

    Напомним, ранее Эрдоган заявил, что Турция больше не нуждается в членстве в Европейском союзе.

    «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ), как и «Аль-Каида», признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    #иг #эрдоган
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 4408

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        52687

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        90587

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107859

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30155
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В горящем торговом центре «Синдика» начали взрываться машины

        В горящем торговом центре «Синдика» начали взрываться машины

        18:50   8 Октября 2017
        160
        Москва готова симметрично ответить США на давление на российские СМИ

        Москва готова симметрично ответить США на давление на российские СМИ

        14:29   8 Октября 2017
        4727
        Минтранс РФ заявил о завершении активной фазы перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»

        Минтранс РФ заявил о завершении активной фазы перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»

        13:05   8 Октября 2017
        70
        Диктат США уже не работает: Пушков прокомментировал планы Эр-Рияда сотрудничать с Москвой

        Диктат США уже не работает: Пушков прокомментировал планы Эр-Рияда сотрудничать с Москвой

        11:43   8 Октября 2017
        4131