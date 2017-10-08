Сирия: в Алеппо вновь заработал завод по производству солнечных батарей

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Дамаск (Сирия), 8 октября. В сирийской провинции Алеппо возобновилось производство энергоустановок на солнечных батареях. Об этом журналистам рассказал директор по производству предприятия в промзоне Эль-Сабиль Мухаммед Сахим.

Речь идет о заводе, который около пяти лет использовался боевиками в качестве командного центра.

«Рынок сбыта – весь Алеппо. В городе разрушены электростанции. В первую очередь устанавливают на объекты социальной инфраструктуры: школы и медицинские учреждения», — цитирует слова Сахима телеканал «Звезда».

Напомним, ранее министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что российские специалисты развернули в Алеппо новый госпиталь. Кроме того, врачи доставили в Сирию около семи тонн различных медикаментов.