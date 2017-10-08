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Появилось видео удара ВКС РФ по главарям ИГ в Сирии
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    Появилось видео удара ВКС РФ по главарям ИГ в Сирии

    18:41  8 Октября 2017
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    Появилось видео удара ВКС РФ по главарям ИГ в Сирии

    Москва, 8 октября. Министерство обороны России предоставило видео, на котором авиация Воздушно-космических сил РФ наносит удары по трем районам дислокации боевиков.

    На кадрах можно увидеть мощные удары по строениям, в которых укрывались террористы, и по технике боевиков.

    В ходе атаки были уничтожены боевики из Таджикистана и Ирака, а также командиры ИГ1 Салахуддин аш-Шишани, Аляуддин и Салахуддин аш-Шишани — все они являлись выходцами из северокавказского региона.

    Российские ВКС уничтожили около 180 террористов, их тяжелую технику, командные пункты.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности успехи ВКС РФ в Сирии.

    «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    #минобороны #вкс рф
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