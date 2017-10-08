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Общество
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Политика
Эксперт прокомментировал высказывания Трампа о сотрудничестве Ирана и КНДР
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    Эксперт прокомментировал высказывания Трампа о сотрудничестве Ирана и КНДР

    18:35  8 Октября 2017
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    Эксперт прокомментировал высказывания Трампа о сотрудничестве Ирана и КНДР

    Москва, 8 октября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может остаться в одиночестве из-за своей позиции по ядерному соглашению с Ираном. Так считает директор исследовательского центра «Ближний Восток-Кавказ» Станислав Тарасов.

    От главы государства дистанцировались эксперты и американские спецслужбы. Кроме того, позицию Трампа по данному вопросу не одобряют госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис.

    «Американский президент выступает со своей позиции в одиночку, и становится очевидно, что его региональная внешняя политика — очень неквалифицированная… Посмотрим, что будет дальше, как в итоге он выступит по сделке, но сегодня ситуация для него неблагоприятная», — цитирует слова Тарасова издание «Экономика сегодня».

    Как ранее сообщал телеканал «360», глава США Дональд Трамп заявил о том, что Иран оказывает финансовую поддержку Северной Корее.

    Автор: Алексей Громов
    #трамп
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