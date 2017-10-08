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    Главные новости 8 октября

    19:00  8 Октября 2017
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    Главные новости 8 октября

    Федеральное агентство новостей представляет обзор главных событий воскресенья, 8 октября.

    Актер Анатолий Пашинин, в августе вступивший в батальон  добровольцев АТО и теперь воющий в Донбассе, объяснил, почему не захотел служить в Вооруженных силах Украины. «Пусть попробуют и взвоют»: воюющий в Донбассе актер Пашинин заявил о расколе в украинской армии.

    Директор Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса. Политолог рассказал о последствиях принятия закона о реинтеграции Донбасса.

    Вашингтон теряет свое влияние на страны-союзники, считает российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы МИД Саудовской Аравии о намерениях Эр-Рияда развивать сотрудничество с Москвой. Диктат США уже не работает: Пушков прокомментировал планы Эр-Рияда сотрудничать с Москвой.

    Мария Захарова отметила, что российские власти никогда не пытались оказывать давление на журналистов из стран Запада. Москва готова симметрично ответить США на давление на российские СМИ.

    Старый космический аппарат настолько тяжел, что может не полностью сгореть в атмосфере. Ученые считают, что огромный советский спутник упадет на Землю в ближайшие дни.

    ССА готова начать операцию в Идлибе; «Хайят Тахрир аш-Шам» занял несколько городов на севере Хамы; ИГ1 (запрещено в РФ) пытается обрушить трассу снабжения САА Пальмира — Дейр эз-Зор. Сирия новости 8 октября 07.00: ССА готова начать операцию в Идлибе; «Хайят Тахрир аш-Шам» занял несколько городов на севере Хамы.

    Штурмовые отряды Сирийской арабской армии при поддержке ВКС РФ ведут операцию по окружению террористов ИГ в городе Меядин, одном из крупнейших оплотов боевиков в провинции Дейр эз-Зор. Сирия: штурмовые отряды САА при поддержке ВКС РФ окружают ИГ в Маядине.

    Сирия, 8 октября. САА при поддержке ВКС РФ освобождает от ИГ Аль-Маядин, в Хаме к «Тахрир аш-Шам» присоединилось 850 боевиков группировки «Файлак аш-Шам», Турция объявила о начале военной операции в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия итоги за сутки на 8 октября 06.00: ВКС РФ обеспечивают зачистку от ИГ Аль-Маядина, в Хаме к «Тахрир аш-Шам» присоединилось 850 боевиков.

    Отряды сирийской правительственной армии при поддержке ВКС РФ окружили ИГ в Аль-Маядине, одном из последних опорных пунктов террористов на востоке Сирии. Сирия: ВКС РФ помогли САА окружить террористов ИГ в Аль-Маядине.

    Российский актер Анатолий Пашинин, уехавший воевать в Донбасс на стороне Киева, объяснил, почему он вступил в ряды добровольческого батальона. Ставший добровольцем АТО актер Пашинин объяснил, почему не хочет служить в ВСУ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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