На выставке в Дубае покажут первое в мире летающее такси

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Дубай, 8 октября. На выставке GITEX, которая 8 октября открылась в городе Дубай, состоится презентация первого в мире летающего такси. Об этом сообщили в воскресенье представители городского управления дорогами и транспортом.

Речь идет о беспилотном вертолете-мультикоптере сверхлегкого класса Volocopter 2X, который был разработан немецкой компанией E-volo. Согласно предварительным данным, он будет запущен в эксплуатацию в Дубае в 2021 году. Однако властям эмирата необходимо пересмотреть нормативно-правовую базу, а также завершить серию испытаний.

Мультикоптер может выполнять полеты длительностью до 30 минут и перевозить двух пассажиров.

A flying taxi was just successfully tested in Dubai pic.twitter.com/FD5CZbx5ek — Mashable (@mashable) October 7, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что Воздушно-космические силы России получат в 2017 году новые вертолеты Ка-52 «Аллигатор».