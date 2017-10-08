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На выставке в Дубае покажут первое в мире летающее такси
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    На выставке в Дубае покажут первое в мире летающее такси

    17:49  8 Октября 2017
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    На выставке в Дубае покажут первое в мире летающее такси

    Дубай, 8 октября. На выставке GITEX, которая 8 октября открылась в городе Дубай, состоится презентация первого в мире летающего такси. Об этом сообщили в воскресенье представители городского управления дорогами и транспортом.

    Речь идет о беспилотном вертолете-мультикоптере сверхлегкого класса Volocopter 2X, который был разработан немецкой компанией E-volo. Согласно предварительным данным, он будет запущен в эксплуатацию в Дубае в 2021 году. Однако властям эмирата необходимо пересмотреть нормативно-правовую базу, а также завершить серию испытаний.

    Мультикоптер может выполнять полеты длительностью до 30 минут и перевозить двух пассажиров.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Воздушно-космические силы России получат в 2017 году новые вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

    Автор: Алексей Громов
    #дубай #мультикоптер
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