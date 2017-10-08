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Общество
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Сирия новости 8 октября 19.30: бойцы РПК обстреливают «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, ВВС Ирака уничтожили четырех главарей ИГ
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    Сирия новости 8 октября 19.30: бойцы РПК обстреливают «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, ВВС Ирака уничтожили четырех главарей ИГ

    19:30  8 Октября 2017
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    Сирия новости 8 октября 19.30: бойцы РПК обстреливают «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, ВВС Ирака уничтожили четырех главарей ИГ

    Сирия, 8 октября. Бойцы РПК открыли огонь по позициям «Тахрир аш-Шам» на западе Алеппо, ВВС Ирака уничтожили четырех главарей ИГ1 в Дияле, ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Тахрир аш-Шам» в районе Абу Дали.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков на западе Даръа, при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хаме.  

    «Тахрир аш-Шам»: ведут бои с САА в Идлибе.

    Курды: ведут обстрел «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

    Сирия новости 8 октября 19.30: бойцы РПК обстреливают «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, ВВС Ирака уничтожили четырех главарей ИГ

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 8 октября 19.30: бойцы РПК обстреливают «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, ВВС Ирака уничтожили четырех главарей ИГ

    Бойцы Рабочей партии Курдистана (РПК) открыли огонь по позициям радикалов коалиции «Тахрир аш-Шам» в районе Саман на западе провинции Алеппо. О боестолкновениях между курдами и исламистами «Джебхат ан-Нусры»1 пишет местный источник в социальной сети Twitter (@syrien0).  

    В деревне Жобан Бай, расположенной к северу от города Алеппо, открылся турецкий медицинский центр. Об это сообщает один из источников в своем микроблоге в Twitter (@AkhbarTurkiya).

    Провинция Даръа

    Сирия новости 8 октября 19.30: бойцы РПК обстреливают «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, ВВС Ирака уничтожили четырех главарей ИГ

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций радикальных формирований в деревне Аль-Ядуда на западе провинции Даръа, сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@piosawaratown).

    Напомним, провинция Даръа наряду с Эль-Кунейтрой и Эс-Сувейдой входит в зону деэскалации сирийского конфликта. Однако режим перемирия не распространяется на радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам», возглавляемой боевиками «Джебхат ан-Нусры».

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 8 октября 19.30: бойцы РПК обстреливают «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, ВВС Ирака уничтожили четырех главарей ИГ

    ВВС Сирии нанесли несколько точечных ударов по зонам дислокации боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе города Маарат аль-Нуман на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает местный источник в Twitter (@ShahbaPress).

    Вооруженное столкновение между боевиками «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА) зафиксировано на фронте населенного пункта Аль-Мшерфе, передает один из источников в социальной сети Facebook (@Agency.news.Haq). Радикальные исламисты заявляют, что в ходе противостояния ими было уничтожено несколько единиц техники правительственных войск.  

    Провинция Хама

    Сирия новости 8 октября 19.30: бойцы РПК обстреливают «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, ВВС Ирака уничтожили четырех главарей ИГ

    Бои между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам» в районе деревни Абу Дали продолжаются, пишет военный Twitter-канал (@Razak0000). В поддержку сирийской армии ВКС РФ наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта, пишет военный источник в Telegram (@NRVR11).

    На севере провинции Хама Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков радикальных формирований в районе города Морек. Об этом сообщает один из источников в социальной сети Facebook (@Agency.news.Haq).

    Ирак

    Сирия новости 8 октября 19.30: бойцы РПК обстреливают «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, ВВС Ирака уничтожили четырех главарей ИГ

    ВВС Ирака нанесли удары по позициям «Исламского государства»1 в районе Ассиуда провинции Дияла, сообщает Iraqi News. По данным информационного агентства, в результате авианалета были уничтожены четыре высокопоставленных командира террористической организации. В соответствии с информацией, предоставленной источником в иракской армии, в одном из домов отдыха в этом районе Диялы проходила тайная встреча лидеров ИГИЛ1. Ранее сообщалось, что на востоке провинции Дияла в результате бомбардировки ВВС Ирака было ликвидировано шесть террористов ИГ, включая полевого командира.   

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #хама #вкс рф #игил #ирак #саа #идлиб #даръа #дияла #тахрир аш-шам #абу дали
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    Сирия новости 8 октября 19.30: бойцы РПК обстреливают «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, ВВС Ирака уничтожили четырех главарей ИГ
    Сирия новости 8 октября 16.30: турецкая армия ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, 250 мирных жителей Ракки убито ударами международной коалиции
    Сирия новости 8 октября 12.30: 15 мирных жителей Хасаки погибло под огнем коалиции, в Даръа террористы взорвали машину ССА
    Сирия новости 8 октября 07.00: ССА готова начать операцию в Идлибе; «Хайят Тахрир аш-Шам» занял несколько городов на севере Хамы
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