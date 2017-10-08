Порошенко подписал закон о пенсионной реформе на Украине

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Киев, 8 октября. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о пенсионной реформе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Закон не повышает пенсионный возраст украинцев, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год.

Кроме того, предусматривается возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

На проведении этой реформы настаивал Международный валютный фонд. Принятие закона о ней было одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ.

«Президент Петр Порошенко подписал законопроекты по пенсионной реформе. Как я и обещал, все пенсионеры уже в октябре получат новые увеличенные пенсии! Спасибо каждому за поддержку», — говорится в сообщении на странице Гройсмана.





