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Украина
Порошенко подписал закон о пенсионной реформе на Украине
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    Порошенко подписал закон о пенсионной реформе на Украине

    17:06  8 Октября 2017  /обновлено: 17:23  08 Октября 2017
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    Порошенко подписал закон о пенсионной реформе на Украине

    Киев, 8 октября. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о пенсионной реформе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

    Закон не повышает пенсионный возраст украинцев, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год.

    Кроме того, предусматривается возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

    На проведении этой реформы настаивал Международный валютный фонд. Принятие закона о ней было одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ.

    «Президент Петр Порошенко подписал законопроекты по пенсионной реформе. Как я и обещал, все пенсионеры уже в октябре получат новые увеличенные пенсии! Спасибо каждому за поддержку», — говорится в сообщении на странице Гройсмана.



     

    Автор: Алексей Громов
    #киев #порошенко #пенсии #гройсман #реформа #закон
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