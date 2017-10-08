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Два человека погибли при крушении самолета в Ставропольском крае
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    Два человека погибли при крушении самолета в Ставропольском крае

    17:13  8 Октября 2017
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    Два человека погибли при крушении самолета в Ставропольском крае

    Ставрополь, 8 октября. Сотрудники правоохранительных органов Ставропольского края выясняют обстоятельства крушения самолета в Предгорном районе. Об этом сообщили в воскресенье представители регионального управления МЧС Российской Федерации.

    Инцидент произошел в районе населенного пункта Пятигорский. Согласно предварительной информации, речь идет об упавшем легкомоторном самолете. В результате аварии погибли два человека.

    «Насколько я знаю, двое погибших. Предположительно, самолет принадлежит частной компании, информация уточняется», — пояснил источник ТАСС.

    Напомним, в конце сентября стало известно о том, что в Костромской области рухнул частный самолет.

    Автор: Алексей Громов
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