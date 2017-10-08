Два человека погибли при крушении самолета в Ставропольском крае

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Ставрополь, 8 октября. Сотрудники правоохранительных органов Ставропольского края выясняют обстоятельства крушения самолета в Предгорном районе. Об этом сообщили в воскресенье представители регионального управления МЧС Российской Федерации.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Пятигорский. Согласно предварительной информации, речь идет об упавшем легкомоторном самолете. В результате аварии погибли два человека.

«Насколько я знаю, двое погибших. Предположительно, самолет принадлежит частной компании, информация уточняется», — пояснил источник ТАСС.

Напомним, в конце сентября стало известно о том, что в Костромской области рухнул частный самолет.