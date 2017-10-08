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Общество
Дробыш посоветовал Бузовой работать кассиром
Общество
Дробыш посоветовал Бузовой работать кассиром
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    Дробыш посоветовал Бузовой работать кассиром

    16:46  8 Октября 2017
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    Дробыш посоветовал Бузовой работать кассиром

    Москва, 8 октября. Российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш оценил музыкальное творчество популярной телеведущей, а теперь и начинающей певицы Ольги Бузовой.

    «Она, безусловно, талантливый человек, только до сих пор никто не знает, в чем заключается ее талант», — написал Дробыш в своем Instagram.

    Он выразил уверенность, что музыка не является самой сильной стороной Бузовой. Как отметил продюсер, «возводя фанеру в официоз», телеведущая делает плохо всему отечественному шоу-бизнесу, который и так переживает далеко не лучшие времена.

    Дробыш также отметил, что на сцене «Фабрики» Бузовой лучше не выступать.

    «Хотя она неплохой человек и могла бы работать, например, медсестрой или кассиром! Всем хороших выходных», — резюмировал продюсер.

    Дробыш посоветовал Бузовой работать кассиром

    Напомним, ранее неизвестный агрессивный мужчина набросился на Бузову во время концерта в Дубае.

    Автор: Тимур Румянцев
    #бузова #дробыш
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