Дробыш посоветовал Бузовой работать кассиром

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Москва, 8 октября. Российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш оценил музыкальное творчество популярной телеведущей, а теперь и начинающей певицы Ольги Бузовой.

«Она, безусловно, талантливый человек, только до сих пор никто не знает, в чем заключается ее талант», — написал Дробыш в своем Instagram.

Он выразил уверенность, что музыка не является самой сильной стороной Бузовой. Как отметил продюсер, «возводя фанеру в официоз», телеведущая делает плохо всему отечественному шоу-бизнесу, который и так переживает далеко не лучшие времена.

Дробыш также отметил, что на сцене «Фабрики» Бузовой лучше не выступать.

«Хотя она неплохой человек и могла бы работать, например, медсестрой или кассиром! Всем хороших выходных», — резюмировал продюсер.

Напомним, ранее неизвестный агрессивный мужчина набросился на Бузову во время концерта в Дубае.