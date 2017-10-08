Турция применяет в Идлибе решения переговоров в Астане — Эрдоган

В Избранное

Анкара, 8 октября. Турецкая, иранская и российская стороны координируют свои действия в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Речь идет об имплементации договоренностей по снижению уровня насилия, которые были достигнуты на межсирийских переговорах в Астане.

«Сейчас мы применяем астанинские решения по Идлибу», — объяснил он.

Политик указал на то, что Анкара, Тегеран и Москва должны сотрудничать в данной сфере.

«Если мы не примем меры, бомбы начнут падать на наши города», — подчеркнул Эрдоган.

President Erdogan says if Turkey didn’t take measures on Idlib with Russia and Iran “bombs would fall on our cities" — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 8, 2017

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что турецкая сторона готова присоединиться к операции Свободной армии Сирии (ССА) в Идлибе.