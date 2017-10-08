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Новости Сирии
Турция применяет в Идлибе решения переговоров в Астане — Эрдоган
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    Турция применяет в Идлибе решения переговоров в Астане — Эрдоган

    16:54  8 Октября 2017
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    Турция применяет в Идлибе решения переговоров в Астане — Эрдоган

    Анкара, 8 октября. Турецкая, иранская и российская стороны координируют свои действия в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Речь идет об имплементации договоренностей по снижению уровня насилия, которые были достигнуты на межсирийских переговорах в Астане.

    «Сейчас мы применяем астанинские решения по Идлибу», — объяснил он.

    Политик указал на то, что Анкара, Тегеран и Москва должны сотрудничать в данной сфере.

    «Если мы не примем меры, бомбы начнут падать на наши города», — подчеркнул Эрдоган.

    Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что турецкая сторона готова присоединиться к операции Свободной армии Сирии (ССА) в Идлибе.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #турция
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