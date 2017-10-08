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Вертолет разбился во время ралли в Латвии, есть жертвы
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    Вертолет разбился во время ралли в Латвии, есть жертвы

    16:29  8 Октября 2017
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    Вертолет разбился во время ралли в Латвии, есть жертвы

    Рига, 8 октября. В результате падения вертолета в Латвии погиб один человек, еще один получил ранения. 

    Как стало известно, крушение произошло недалеко от населенного пункта Приекуле во время последнего этапа «Лиепая» Европейского чемпионата по авторалли. Очевидцы сообщили, что воздушное судно при взлете задело электропровода.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте ЧП работают медики и спасатели.

    Напомним, ранее военный вертолет Bell 412 потерпел крушение в Мексике, погибли семь военнослужащих. 

     



     

    Автор: Тимур Румянцев
    #латвия #вертолет
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