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Сирия и «эхо войны» в Акербате: без ВКС РФ сирийская армия не смогла бы победить ИГ в Хаме и Хомсе
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    Сирия и «эхо войны» в Акербате: без ВКС РФ сирийская армия не смогла бы победить ИГ в Хаме и Хомсе

    17:28  8 Октября 2017  /обновлено: 17:31  08 Октября 2017
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    Сирия и «эхо войны» в Акербате: смогли бы САА без ВКС РФ победить ИГ на востоке Хамы и Хомса

    Как сообщают источники в Twitter, в освобожденном ранее районе Акербата на востоке провинции Хама правительственные войска обнаружили склад с оружием боевиков «Исламского Государства»1 (запрещено в РФ).

    Судя по фото, террористы в Акербатском котле имели крайне внушительный арсенал. Кроме артиллеристской 130-милиметровой пушки М-46, на складе хранились десятки крупнокалиберных пулеметов и большое количество боеприпасов к ним. Судя по всему, все это боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ) захватили ранее у сирийских военных.

    Стоит отметить, что это не единственный склад вооружения ИГ1 (запрещено в РФ), найденный в Восточной Хаме. Акербат, по оценке многих экспертов, был второй по значимости базой «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Сирии и являлся важным стратегическим плацдармом террористов.

    Без поддержки ВКС РФ хорошо вооруженная акербатская группировка боевиков ИГ (запрещено в РФ) еще долго бы могла сопротивляться сирийским правительственным войскам, представляя реальную угрозу всей Центральной Сирии и, в частности, нефтегазовым полям Пальмиры. Об этом рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН) главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

    «Сам ход операции по освобождению Восточной Хамы и Восточного Хомса от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) показал, что прямолинейные попытки сирийской правительственной армии пробить оборону боевиков с запада, наступая из района Центральной Хамы в район Акербата, успеха не принесли. Боевики смогли удержать линию фронта».

    Создание Акербатского котла. 17 августа 2017 годаКак объяснил эксперт, фронт боевиков развалился лишь после того, как было совершено окружение акербатских сил ИГ (запрещено в РФ) глубоко в тылу. Две группировки САА, одновременно наступавшие с севера и юга, при поддержке ВКС РФ с воздуха встретились в населенном пункте Эс-Саванетт, находящимся к востоку от Акербата:

    «Однако западная стенка созданного кольца окружения просуществовала практически до самого конца. То оружие, которое там сейчас находят, показывает, насколько сильно боевики там укрепились за те месяцы, что они выстраивали там свою оборону. То есть именно оперативное окружение привело к концу оборонительную позицию «Исламского государства» в Акербате».

    По словам нашего собеседника, ВКС РФ сыграли в этом очень большую роль:

    «Российская авиация дезорганизовывала усилия боевиков, направленные на стабилизацию сокращающегося котла, мешала перебрасывать им силы с западного фронта на восток для удержания позиций в районе Акербата и южнее него и, соответственно, потом уничтожала оставшуюся тяжелую технику и мешала сосредоточению группировок боевиков для проведения контратак».

    Сирия и «эхо войны» в Акербате: смогли бы САА без ВКС РФ победить ИГ на востоке Хамы и Хомса

    Эксперт отметил, что стратегия, направленная на окружение и дезорганизацию боевиков, привела Акербатский котел к своему логическому концу:

    «Исламское государство» (запрещено в РФ) уже понесло и еще понесет существенные потери в материальной части. В данном случае, боевики не смогут утащить в пустыню при попытках просачивания боеприпасы, оружие, оставшуюся уцелевшую тяжелую технику, артиллерийские орудия. Все это будет либо уничтожено при отступлении боевиков в результате действий ВКС РФ, либо достанется в виде трофеев сирийской армии. В данном случае для «Исламского государства» (запрещено в РФ) оно потеряно».

    Завершение операции под Акербатом

    В настоящий момент северная часть Акербатского котла, находящаяся на территории провинции Хама официально зачищена.

    «Но, как я понимаю, речь идет лишь о формальной зачистке. Часть боевиков просто бросили свои позиции и либо пытаются просочиться с территории этого котла через пустынную местность на восток, либо же они залегли, чтобы потом перейти к диверсионно-террористической войне уже на территории Восточной Хамы».

    По словам эксперта, в южной части Акербатского котла, находящейся в Восточном Хомсе, сопротивление еще продолжается:

    «Формально котел все еще существует, но фактически организованное сопротивление боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) уже, в целом, прекратилось. Попытки сопротивления уже не имеют оперативного характера».

    Сирия и «эхо войны» в Акербате: смогли бы САА без ВКС РФ победить ИГ на востоке Хамы и Хомса

    По оценке Бориса Рожина, течение ближайших недель территория Акербатского котла будет полностью зачищена от оставшихся там боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ):

    «Кроме тех, кто сумеет залечь на дно в труднодоступных районах, с ними уже будут бороться как с обычными террористами. Но как часть армии так называемого «Халифата» акербатская группировка «Исламского государства» (запрещено в РФ) фактически прекращает свое существование на данный момент».  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    #сирия #иг #хама #вкс рф #игил #саа #хомс #акербат #акербатский котел #склад оружия
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