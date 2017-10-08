Модель Calvin Klein задержал водителя, наехавшего на людей в Лондоне

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Москва, 8 октября. Мужчину, наехавшего на автомобиле на людей в Лондоне, помог задержать британский манекенщик и модель Оливер Чешир, который был лицом американского бренда Calvin Klein.

«Спасибо всем за сообщения. Я в порядке. — написал он в своем официальном аккаунте в Twitter. — Спасибо людям, которые помогли мне удержать его, и быстро прибывшей полиции».

По его словам, он находился в своем автомобиле в момент наезда машины на людей. После случившегося он и еще двое прохожих схватили злоумышленника, передает агентство «Ридус».

Video of man being arrested after reportedly plowing his car into crowd outside London's Natural History Museum. pic.twitter.com/SCoejyW7dt — Josh Caplan (@joshdcaplan) October 7, 2017

Добавим, что инцидент произошел возле музея естественной истории в районе Южный Кенсингтон. Полиция Великобритании не рассматривает произошедшее как террористический акт.





