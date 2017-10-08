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Модель Calvin Klein задержал водителя, наехавшего на людей в Лондоне
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    Модель Calvin Klein задержал водителя, наехавшего на людей в Лондоне

    16:14  8 Октября 2017
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    Модель Calvin Klein задержал водителя, наехавшего на людей в Лондоне

    Москва, 8 октября. Мужчину, наехавшего на автомобиле на людей в Лондоне, помог задержать британский манекенщик и модель Оливер Чешир, который был лицом американского бренда Calvin Klein.

    «Спасибо всем за сообщения. Я в порядке. — написал он в своем официальном аккаунте в Twitter. — Спасибо людям, которые помогли мне удержать его, и быстро прибывшей полиции».

    По его словам, он находился в своем автомобиле в момент наезда машины на людей. После случившегося он и еще двое прохожих схватили злоумышленника, передает агентство «Ридус».

    Добавим, что инцидент произошел возле музея естественной истории в районе Южный Кенсингтон. Полиция Великобритании не рассматривает произошедшее как террористический акт.



     

    Автор: Тимур Румянцев
    #великобритания #лондон
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