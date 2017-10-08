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Общество
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Украина
Эксперт предсказал значительное повышение интернет-тарифов на Украине
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    Эксперт предсказал значительное повышение интернет-тарифов на Украине

    16:59  8 Октября 2017
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    Эксперт предсказал повышение интернет-тарифов на Украине

    Киев, 8 августа. В ближайшие шесть месяцев тарифы на интернет на территории Украины могут вырасти на 50%. Об этом заявил журналистам руководитель интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

    Как отметили специалисты, убытки украинских телеком-сетей от краж и повреждений оборудования достигают нескольких десятков тысяч гривен в месяц. Рынок балансирует на грани рентабельности, поэтому операторы связи будут закладывать свои потери в тарифы.

    «Уверен, что рост цен составит в ближайшие полгода не менее 50%. Что, как по мне, крайне мало. Поэтому рост цен сохранится и в дальнейшем», — цитирует слова Федиенко издание UBR.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в государственной измене ряд интернет-провайдеров, которые обеспечивали транзит трафика в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Крым и Приднестровье.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #интернет
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