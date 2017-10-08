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Составлен топ-5 самых дешевых иномарок в России
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    Составлен топ-5 самых дешевых иномарок в России

    15:57  8 Октября 2017
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    Составлен топ-5 самых дешевых иномарок в России

    Москва, 8 октября. Топ-5 самых дешевых иномарок в РФ составили автомобильные эксперты в области российского рынка машин. 

    В статье издания Daily-Motor сообщается, что узбекский хэтчбек Ravon R2 занимает пальму первенства. Цены на данный автомобиль начинаются от 439,9 тысяч рублей.

    Lifan Smily, произведенный в Китае, оказался на втором месте.

    Datsun on-DO и Ravon Nexia заняли третью и четвертую позицию. Автомобили можно приобрести за 442 и 449 тысяч рублей соответственно. 

    Brilliance H230 и FAW Oley, стоимостью в 459,9 и 491 тысячу, идут в порядке убывания.

    Напомним, ранее эксперты составили рейтинг кроссоверов стоимостью до 500 тысяч рублей, представленных на вторичном рынке в России.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #автомобили
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