Донбасс сегодня: ВСУ спасают от суда, украинские солдаты торгуют оружием

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Донбасс, 8 октября. ВСУ бьют из тяжелой артиллерии по ДНР. Украинские бойцы продают оружие с военных складов местному населению. Украинские СМИ «доказали» присутствие «российских военных» в Донбассе. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Закон о реинтеграции как спасение ВСУ

Необычное признание прозвучало из уст представителя президента Украины Петра Порошенко в украинском парламенте Ирины Луценко в интервью украинским СМИ. Оказывается, одной из основной причин принятия закона по Донбассу является защита украинских вооруженных сил от Гаагского трибунала в случае подачи Россией соответствующих обращений в эту инстанцию.

Можем лишь отметить, что, несмотря на дальнейшую риторику в рамках одного интервью о пресловутой «российской агрессии» и «межгосударственном конфликте», упомянутое выше заявление звучит как оговорка по Фрейду. То есть украинский политик признала сам факт совершения военных преступлений украинской армией в Донбассе, за которые бойцы ВСУ могут понести заслуженное наказание. Но украинский закон призван легализовать данные преступления, которые якобы были совершены в рамках «обороны от внешнего агрессора».

Логичным, на наш взгляд, остается один вопрос — а как быть с тысячами жителей Донбасса, которые были убиты украинскими карателями и регулярными войсками за три с половиной года войны до принятия закона о реинтеграции? А сам закон непременно вселит в сознание украинских военнослужащих чувство безнаказанности за дальнейшие жертвы среди гражданского населения.

Оперативная обстановка

В связи с узакониванием военной операции и легализацией участия в ней вооруженных сил Украины, в ДНР и ЛНР ожидают новый виток эскалации конфликта, он уже отчетливо прослеживается в ежедневных военных сводках обеих республик с начала октября.

Всего за прошедшие сутки с позиций киевских силовиков по территории 25 населенных пунктов ДНР и ЛНР было выпущено более 170 артиллерийских снарядов и мин различного калибра. Во время обстрелов бойцы ВСУ и Нацгвардии Украины применяли запрещенные минскими соглашениями системы тяжелых вооружений, в том числе и 122-мм артиллерийские установки. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 57 раз.

ВСУ продают оружие мирным жителям

В зоне ответственности все той же 28 омбр ВСУ 5 октября украинской полицией был задержан житель поселка Ольгинка. При обыске у мужчины были изъяты гранатомет РПГ-22 и граната Ф-1. В ходе допроса задержанный признался, что указанное вооружение и боеприпас он приобрел у начальника военного склада РАВ 28 бригады ВСУ.

В оперативном командовании ДНР отметили, что по подследственности дело должно быть передано в СБУ, но благодаря процветающей в стане украинских силовиков коррупции командиру бригады удалось избежать огласки и скрыть данные факты от вышестоящего военного руководства.

Также отмечается, что в зоне ответственности 28 омбр ВСУ в районе населенных пунктов Волноваха и Новотроицкое возросло количество задержаний местных жителей за незаконное хранение оружия, что также является следствием деятельности предпринимателей ВСУ по «защите земли Донбасса».

«Российские военные» попались

Накануне некоторые украинские СМИ вышли с громкими заголовками о якобы гибели российских военнослужащих в Донбассе. «На Донбассе погибли «ихтамнеты» (так украинские СМИ называют кадровых российских военных – прим. ФАН): имена и фото», пишут «самые честные» журналисты со ссылкой на уже засветившийся аккаунт в Twitter, который по различным данным ведет целая группа украинских специалистов 72 центра ИПСО (центр информационно-психологических операций).

Но стоит перейти к содержанию статьи, как можно увидеть опубликованные скриншоты из группы в социальной сети «ВКонтакте», на которых изображены фотографии могильных крестов, речь в ней также идет о погибших добровольцах. При этом о гражданстве и месте службы информации нет, как нет и информации о воинской принадлежности погибших к армии РФ.

С таким же успехом украинские журналисты могут пройтись по любому кладбищу Днепропетровска с фотоаппаратом и, наснимав фотографии с мест захоронений украинских военных, выложить в сеть и написать, что здесь похоронена какая-нибудь 978 танковая дивизия «российских оккупационных войск».