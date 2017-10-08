ДНР: ВСУ более 30 раз нарушили режим перемирия в Донбассе

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Донецк, 8 октября. За прошедшие сутки украинские силовики 31 раз нарушили режим перемирия в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом сообщили в воскресенье представители оперативного командования Донецкой народной республики.

Согласно предварительным данным, Вооруженные силы Украины обстреляли 15 населенных пунктов ДНР. При этом они задействовали минометы, гранатометы, танковые орудия, стрелковое оружие, а также БТР и БМП.

Напомним, ранее официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко проинформировал о том, что украинские силовики 14 раз нарушили режим перемирия в Донбассе. Под обстрелы попали населенные пункты Долгое, Желтое, Калиновка, Калиново, Красный Лиман, Славяносербск и Фрунзе.