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ДНР: ВСУ более 30 раз нарушили режим перемирия в Донбассе
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    ДНР: ВСУ более 30 раз нарушили режим перемирия в Донбассе

    15:51  8 Октября 2017
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    ДНР: ВСУ более 30 раз нарушили режим перемирия в Донбассе

    Донецк, 8 октября. За прошедшие сутки украинские силовики 31 раз нарушили режим перемирия в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом сообщили в воскресенье представители оперативного командования Донецкой народной республики.

    Согласно предварительным данным, Вооруженные силы Украины обстреляли 15 населенных пунктов ДНР. При этом они задействовали минометы, гранатометы, танковые орудия, стрелковое оружие, а также БТР и БМП.

    Напомним, ранее официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко проинформировал о том, что украинские силовики 14 раз нарушили режим перемирия в Донбассе. Под обстрелы попали населенные пункты Долгое, Желтое, Калиновка, Калиново, Красный Лиман, Славяносербск и Фрунзе.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #украина
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