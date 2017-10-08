Многотысячный митинг в защиту единства Испании проходит в Барселоне

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Мадрид, 8 октября. В центре Барселоны собрались тысячи людей с целью выступить против провозглашения в одностороннем порядке независимости Каталонии от Испании и поддержать единство страны.

Как сообщает телерадиокорпорация BBC, демонстранты несут в руках как каталонские, так и испанские флаги. Кроме того, активисты выкрикивают лозунги о том, что Каталония является частью Испании.

Ассоциация «Каталонское гражданское общество» выступила организатором акции. Ее поддержали такие политические партии, как центристская партия «Граждане» и правая Народная партия.

Напомним, ранее глава кабинета министров Испании Мариано Рахой заявил, что власти страны не допустят, чтобы Каталония объявила о независимости.