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Многотысячный митинг в защиту единства Испании проходит в Барселоне
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    Многотысячный митинг в защиту единства Испании проходит в Барселоне

    15:46  8 Октября 2017
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    Многотысячный митинг в защиту единства Испании проходит в Барселоне

    Мадрид, 8 октября. В центре Барселоны собрались тысячи людей с целью выступить против провозглашения в одностороннем порядке независимости Каталонии от Испании и поддержать единство страны.

    Как сообщает телерадиокорпорация BBC, демонстранты несут в руках как каталонские, так и испанские флаги. Кроме того, активисты выкрикивают лозунги о том, что Каталония является частью Испании.

    Ассоциация «Каталонское гражданское общество» выступила организатором акции. Ее поддержали такие политические партии, как центристская партия «Граждане» и правая Народная партия. 

    Напомним, ранее глава кабинета министров Испании Мариано Рахой заявил, что власти страны не допустят, чтобы Каталония объявила о независимости.

    Автор: Тимур Румянцев
    #каталония #испания
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