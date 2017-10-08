В Госдуме рассказали, когда в России запретят контактные зоопарки

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Москва, 8 октября. Депутаты Государственной думы Российской Федерации планируют в ближайшее время рассмотреть законопроект об ответственном отношении к животным. Об этом рассказала в воскресенье председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

«В законе уже точно будут запрет содержания дома диких животных, запрет передвижных дельфинариев, контактных зоопарков, притравочных станций… Этот закон почти на выходе, он в высокой степени принятия, это вопрос, думаю, ближайших месяцев», — цитирует слова политика ТАСС.

Как подчеркнула депутат, данную инициативу поддерживают сами защитники животных.

Напомним, в марте 2017 года представители Ассоциации зоопарков и аквариумов России (АЗАР) предложили ввести запрет на содержание в контактных зоопарках крупных и экзотических животных.