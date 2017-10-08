Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
В Госдуме рассказали, когда в России запретят контактные зоопарки
Интервью
Объятия Брежнева, танки и женская красота: легендарный фотограф Стешанов открыл выставку в Москве. ФАН-ТВ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Объятия Брежнева, танки и женская красота: легендарный фотограф Стешанов открыл выставку в Москве. ФАН-ТВ

    15:27  8 Октября 2017
    31

    В московском Мультимедиа Арт Музее открылась выставка, приуроченная к 80-летию бессменного фотокорреспондента «Известий» Александра Стешанова. Снимки, сделанные за 30 лет работы в легендарной советской, российской общественно-политической и деловой газете, впервые можно увидеть не на ее страницах, а на отдельной, специальной экспозиции. На вернисаже побывала съемочная группа ФАН-ТВ.

    Вот кадры торжественного открытия международных соревнований «Дружба 84» – перекликаются с ликующими болельщиками и их кумирами. Вот Жорж Помпиду в изумлении рассматривает картины Эрмитажа, рядом – Леонид Брежнев сжимает в объятиях однополчан в Новороссийске. В каждом снимке – события и судьбы целой эпохи со своими радостями, неудачами и достижениями. Автор снимков Александр Стешанов рассказал о своей работе корреспонденту ФАН-ТВ:

    – Я снимал почти всех руководителей Компартии, проехал много стран, был в Чехословакии. Но у нас фоторепортеров всегда любили. В то время мы плохих снимков не делали, – улыбается фотограф.

    Объятия Брежнева, танки и женская красота: легендарный фотограф Стешанов открыл выставку в Москве. ФАН-ТВ

     За 30 лет работы в «Известиях» Александр Стешанов объехал весь Советский Союз. В зарубежных поездках – сопровождал выдающихся деятелей политики, культуры и искусства. Фидель Кастро, Маргарет Тэтчер, Борис Ельцин, Майя Плисецкая, Мстислав Ростропович, Пол Робсон, Евгений Евтушенко, Адриано Челентано – галерея портретов открывает летопись послевоенного Советского Союза.

    – Леонид Ильич очень любил фоторепортеров – пофотографироваться, – продолжает Александр Стешанов свой рассказ. – Мы же обычно снимали в газету, чтобы все члены политбюро были в кадре. А некоторые забыли за ним встать-то. Он говорит: «Да не переходите, они все равно в газете переставят, как они хотят!»

    Глаз как-то привлекает меня своей харизмой. Вот я как-то был на заводе. Вы помните, где делали танки Т-34? В Свердловской области, «Уралвагонзавод». Я заходил в цех, Ельцин сопровождал меня, он тогда был секретарем свердловского Обкома. «Александр Нестерович, у нас на заводе хорошие люди». «Уралвагонзавод», а делают танки! У проходной стоит на постаменте танк. Простоял он 40 лет, и решили его перенести, чтобы в проходной не загораживал проход рабочим. Размонтировали его, залили горючим, и он сам с постамента сошел – вот как делали хорошо! А в цехе, по поводу лиц рабочих, – мне партком показывает: вот это наш хороший рабочий. А мне он взглядом не понравился. Я говорю (показывая на другого – прим. ред.): «А это кто?» Он говорит: «Какой же у вас глаз ласковый! Это ветеран войны, воевал, дошел до Берлина». А он в телогреечке такой, но лицо, типаж очень хороший, весь в морщинках – это то, что нужно для фоторепортера!

    Объятия Брежнева, танки и женская красота: легендарный фотограф Стешанов открыл выставку в Москве. ФАН-ТВ

     Знаменитый фотограф «Известий» родился в Москве в 1937 году. Первые снимки еще школьником он сделал фотоаппаратом «Лейка», который ему подарили в Германии, где служил его отец. После окончания 8-го класса он поступил на работу в фотолабораторию ВГИКа и вскоре стал студентом операторского факультета. В 1959 году фотографии Стешанова появились на Всемирном фестивале в Вене. Их увидел главный редактор «Известий» Алексей Аджубей. Так молодой фотограф получил приглашение на работу в газету.

    – Несколько лет учебы во ВГИКе приучили меня к свету и композиции, – вспоминает собеседник репортера ФАН-ТВ. – Я учился у отца Галины Волчек, был такой знаменитый оператор, который снимал первые фильмы: «Тринадцать», «Убийство на улице Данте»… И он научил, каким должен быть в композиции свет. Контровой свет я принес в газету «Известия».  Он всегда рельефный.

    Объятия Брежнева, танки и женская красота: легендарный фотограф Стешанов открыл выставку в Москве. ФАН-ТВ

    Вот моя работа в газете… Мы работали в газете, нас просили: «Снимите хорошего рабочего». Сейчас я не вижу хороших рабочих. Ведь есть же хорошие люди: ну, например, ткачи на заводах предприятий… Наверное, поэтому. И нужно рассказывать о хороших людях! Потому что сейчас показывают только красивых девчонок. Правда, я люблю очень красивых… И сам старался снимать к Женскому дню. Самых красивых женщин в «Известиях» снимал я.    

    Смотрите также: Гальцев о новой роли: Гришковец создал пьесу о том, что мы любим и не любим в этом мире. ФАН-ТВ

    Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.

    Автор: Анастасия Алексеева; Борис Гришин
    #россия #москва
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 4386

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        52484

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        89790

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107829

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30140
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Москва готова симметрично ответить США на давление на российские СМИ

        Москва готова симметрично ответить США на давление на российские СМИ

        14:29   8 Октября 2017
        444
        Минтранс РФ заявил о завершении активной фазы перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»

        Минтранс РФ заявил о завершении активной фазы перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»

        13:05   8 Октября 2017
        51
        Диктат США уже не работает: Пушков прокомментировал планы Эр-Рияда сотрудничать с Москвой

        Диктат США уже не работает: Пушков прокомментировал планы Эр-Рияда сотрудничать с Москвой

        11:43   8 Октября 2017
        2802
        Путин поздравил работников сельского хозяйства в России с рекордным урожаем

        Путин поздравил работников сельского хозяйства в России с рекордным урожаем

        10:19   8 Октября 2017
        214