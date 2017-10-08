Объятия Брежнева, танки и женская красота: легендарный фотограф Стешанов открыл выставку в Москве. ФАН-ТВ

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В московском Мультимедиа Арт Музее открылась выставка, приуроченная к 80-летию бессменного фотокорреспондента «Известий» Александра Стешанова. Снимки, сделанные за 30 лет работы в легендарной советской, российской общественно-политической и деловой газете, впервые можно увидеть не на ее страницах, а на отдельной, специальной экспозиции. На вернисаже побывала съемочная группа ФАН-ТВ.

Вот кадры торжественного открытия международных соревнований «Дружба 84» – перекликаются с ликующими болельщиками и их кумирами. Вот Жорж Помпиду в изумлении рассматривает картины Эрмитажа, рядом – Леонид Брежнев сжимает в объятиях однополчан в Новороссийске. В каждом снимке – события и судьбы целой эпохи со своими радостями, неудачами и достижениями. Автор снимков Александр Стешанов рассказал о своей работе корреспонденту ФАН-ТВ:

– Я снимал почти всех руководителей Компартии, проехал много стран, был в Чехословакии. Но у нас фоторепортеров всегда любили. В то время мы плохих снимков не делали, – улыбается фотограф.

За 30 лет работы в «Известиях» Александр Стешанов объехал весь Советский Союз. В зарубежных поездках – сопровождал выдающихся деятелей политики, культуры и искусства. Фидель Кастро, Маргарет Тэтчер, Борис Ельцин, Майя Плисецкая, Мстислав Ростропович, Пол Робсон, Евгений Евтушенко, Адриано Челентано – галерея портретов открывает летопись послевоенного Советского Союза.

– Леонид Ильич очень любил фоторепортеров – пофотографироваться, – продолжает Александр Стешанов свой рассказ. – Мы же обычно снимали в газету, чтобы все члены политбюро были в кадре. А некоторые забыли за ним встать-то. Он говорит: «Да не переходите, они все равно в газете переставят, как они хотят!»

Глаз как-то привлекает меня своей харизмой. Вот я как-то был на заводе. Вы помните, где делали танки Т-34? В Свердловской области, «Уралвагонзавод». Я заходил в цех, Ельцин сопровождал меня, он тогда был секретарем свердловского Обкома. «Александр Нестерович, у нас на заводе хорошие люди». «Уралвагонзавод», а делают танки! У проходной стоит на постаменте танк. Простоял он 40 лет, и решили его перенести, чтобы в проходной не загораживал проход рабочим. Размонтировали его, залили горючим, и он сам с постамента сошел – вот как делали хорошо! А в цехе, по поводу лиц рабочих, – мне партком показывает: вот это наш хороший рабочий. А мне он взглядом не понравился. Я говорю (показывая на другого – прим. ред.): «А это кто?» Он говорит: «Какой же у вас глаз ласковый! Это ветеран войны, воевал, дошел до Берлина». А он в телогреечке такой, но лицо, типаж очень хороший, весь в морщинках – это то, что нужно для фоторепортера!

Знаменитый фотограф «Известий» родился в Москве в 1937 году. Первые снимки еще школьником он сделал фотоаппаратом «Лейка», который ему подарили в Германии, где служил его отец. После окончания 8-го класса он поступил на работу в фотолабораторию ВГИКа и вскоре стал студентом операторского факультета. В 1959 году фотографии Стешанова появились на Всемирном фестивале в Вене. Их увидел главный редактор «Известий» Алексей Аджубей. Так молодой фотограф получил приглашение на работу в газету.

– Несколько лет учебы во ВГИКе приучили меня к свету и композиции, – вспоминает собеседник репортера ФАН-ТВ. – Я учился у отца Галины Волчек, был такой знаменитый оператор, который снимал первые фильмы: «Тринадцать», «Убийство на улице Данте»… И он научил, каким должен быть в композиции свет. Контровой свет я принес в газету «Известия». Он всегда рельефный.

Вот моя работа в газете… Мы работали в газете, нас просили: «Снимите хорошего рабочего». Сейчас я не вижу хороших рабочих. Ведь есть же хорошие люди: ну, например, ткачи на заводах предприятий… Наверное, поэтому. И нужно рассказывать о хороших людях! Потому что сейчас показывают только красивых девчонок. Правда, я люблю очень красивых… И сам старался снимать к Женскому дню. Самых красивых женщин в «Известиях» снимал я.

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