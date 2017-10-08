Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ЛНР более 100 боеприпасов

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Луганск, 8 октября. Украинская армия выпустила 113 боеприпасов по территории Луганской народной республики за минувшие сутки. Соответствующую информацию приводит Луганский информационный центр со ссылкой на заявление официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, ВСУ 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Под обстрелы попали подразделения ЛНР в районе населенных пунктов Калиновка, Калиново, Фрунзе, Славяносербск, Долгое, Желтое, Красный Лиман. ВСУ открывали огонь из 82 и 120-мм минометов, гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ используют беспилотные летательные аппараты для корректировки артиллерийских ударов по территории Луганской народной республики.