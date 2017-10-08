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Вучич рассказал, о чем говорил по телефону с Путиным
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    Вучич рассказал, о чем говорил по телефону с Путиным

    16:00  8 Октября 2017
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    Вучич рассказал, о чем говорил по телефону с Путиным

    Белград, 8 октября. Темами прошедшей в субботу телефонной беседы президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича стали российско-сербские отношения, а также истребители МиГ-29, подаренные Москвой Белграду.

    «Мы говорили о всех темах, важных для отношений Сербии и России, о русских МиГах, обо всех наших более ранних договорах», — сообщил сербский президент в воскресенье газете Kurir.

    По его словам, российский лидер выразил ему личную благодарность за развитие отношений Сербии и РФ.

    Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин и в дальнейшем продолжит вносить свой вклад в дело процветания России.

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #вучич
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