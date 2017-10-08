Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Интервью
Объятия Брежнева, танки и женская красота: легендарный фотограф Стешанов открыл выставку в Москве. ФАН-ТВ
Украина
Ставший добровольцем АТО актер Пашинин объяснил, почему не хочет служить в ВСУ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ставший добровольцем АТО актер Пашинин объяснил, почему не хочет служить в ВСУ

    14:56  8 Октября 2017
    1780

    Ставший добровольцем АТО актер Пашинин объяснил, почему не хочет служить в ВСУ

    Киев, 8 октября. Российский актер Анатолий Пашинин, уехавший воевать в Донбасс на стороне Киева, объяснил, почему он вступил в ряды добровольческого батальона, заявив, что ВСУ все больше «скатываются в крепостную советскую армию».

    «Дело не в форме, наряди ты их хоть в золотые галуны и ботфорты, – просто посмотрите на командование»,  — заявил он в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

    При этом Пашинин заметил, что часть добровольцев постепенно интегрируют в ВСУ, однако ни он, ни его товарищи не собираются это делать. «Пусть попробуют подчинить – они просто взвоют», — подчеркнул актер.

    Напомним, Пашинин приобрел известность после участия в сериале «Грозовые ворота», а также фильмам «Адмирал» и «Мы из будущего». Ранее он называл себя «нежным цветочком», пояснив, что стал добровольцем АТО, поскольку обычные подразделения ВСУ ему не подходят.

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #ато #всу #донбасс #украина #актер #пашинин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 4386

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        52484

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        89790

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107829

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30140
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Москва готова симметрично ответить США на давление на российские СМИ

        Москва готова симметрично ответить США на давление на российские СМИ

        14:29   8 Октября 2017
        441
        Минтранс РФ заявил о завершении активной фазы перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»

        Минтранс РФ заявил о завершении активной фазы перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»

        13:05   8 Октября 2017
        51
        Диктат США уже не работает: Пушков прокомментировал планы Эр-Рияда сотрудничать с Москвой

        Диктат США уже не работает: Пушков прокомментировал планы Эр-Рияда сотрудничать с Москвой

        11:43   8 Октября 2017
        2787
        Путин поздравил работников сельского хозяйства в России с рекордным урожаем

        Путин поздравил работников сельского хозяйства в России с рекордным урожаем

        10:19   8 Октября 2017
        214