Ставший добровольцем АТО актер Пашинин объяснил, почему не хочет служить в ВСУ

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Киев, 8 октября. Российский актер Анатолий Пашинин, уехавший воевать в Донбасс на стороне Киева, объяснил, почему он вступил в ряды добровольческого батальона, заявив, что ВСУ все больше «скатываются в крепостную советскую армию».

«Дело не в форме, наряди ты их хоть в золотые галуны и ботфорты, – просто посмотрите на командование», — заявил он в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

При этом Пашинин заметил, что часть добровольцев постепенно интегрируют в ВСУ, однако ни он, ни его товарищи не собираются это делать. «Пусть попробуют подчинить – они просто взвоют», — подчеркнул актер.

Напомним, Пашинин приобрел известность после участия в сериале «Грозовые ворота», а также фильмам «Адмирал» и «Мы из будущего». Ранее он называл себя «нежным цветочком», пояснив, что стал добровольцем АТО, поскольку обычные подразделения ВСУ ему не подходят.