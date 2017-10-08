Сирия новости 8 октября 16.30: турецкая армия ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, 250 мирных жителей Ракки убито ударами международной коалиции

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Сирия, 8 октября. Первые столкновения между турецкой армией и «Тахрир аш-Шам» зафиксированы на севере Идлиба, под ударами международной коалиции в Ракке за последние четыре дня погибло 250 мирных жителей, САА при поддержке ВКС РФ продолжает зачистку от ИГ1 Аль-Маядина. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции боевиков в Восточной Гуте, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр эз-Зоре, ведут обстрел позиций боевиков в Хаме.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: установила новые КПП в Идлибе, продолжают противостоять САА в Хаме.

«Ахрар аш-Шам»: сопровождает турецких разведчиков в Идлибе.

Международная коалиция: в результате авиаударов по Ракке убила 250 мирных жителей за четыре дня.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) продолжает наступление на укрепленные районы радикальных антиправительственных группировок в Восточной Гуте Дамаска. Один из местных источников пишет в своем микроблоге в Twitter (@islamnedaa3), что артиллерия сирийской армии ведет обстрел позиций боевиков в районе Джобар. Другой Twitter-канал (@bint_blade) сообщает, что правительственные войска обстреливают из тяжелой артиллерии зоны дислокации радикалов в окрестностях населенного пункта Ат-Тадамон.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ продолжает обеспечивать продвижение сирийской армии в провинции Дейр эз-Зор. Almanar News передает, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российской авиации освободила от террористов ИГИЛ1 поселение Аль-Халима на востоке региона. Кроме того, эффективная работа ВКС РФ позволила армии САР значительно продвинуться в зачистке от ИГИЛ города Аль-Маядин и ближайших окрестностей. Ранее сообщалось, что под контроль солдат САА перешли северная и северо-западная части города, а также аэропорт. Военный источник в Twitter (@Syria_Hezb_Iran) пишет, что армия САР зачистила фермы Аль-Хурафи к востоку от аэродрома.

Провинция Идлиб

Турецкая разведгруппа пересекла сирийскую границу в районе КПП Утма Шималь на севере провинции Идлиб, сообщает на своей странице в Facebook (@dimashq.now) Damascus Now. По данным информационного агентства, турецкие разведчики передвигаются на территории региона в сопровождении боевиков «Ахрар аш-Шам». Также местный источник в Facebook (@dimashq.now) зафиксировал бои между радикалами «Тахрир аш-Шам» и турецкими военными в северной части провинции.

Almanar News сообщает, что сторонники «Джебхат ан-Нусры»1 установили новые КПП между населенными пунктами Атама и Сармада. Таким образом боевики «Тахрир аш-Шам» готовятся к наступлению со стороны турецкой армии и подконтрольных Анкаре группировок.

Провинция Ракка

Информационное агентство Almanar News сообщает, что под ударами ВВС международной коалиции в Ракке за последние четыре дня погибло более 250 мирных жителей. Напомним, антитеррористический альянс, возглавляемый США, поддерживает кампанию Демократических сил Сирии (SDF) по освобождению города Ракка от «Исламского государства»1. Бомбардировки предполагаемых зон дислокации террористов в жилых районах населенного пункта со стороны ВВС коалиции нередко приводят к жертвам среди гражданского населения. Кроме того, силы альянса неоднократно использовали в Ракке снаряды с белым фосфором, нарушая тем самым международные конвенции.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков радикальных формирований в районе города Аль-Латамина на севере провинции Хама. Об этом сообщает в своем Twitter-аккаунте (@newsyarmouk) информационное агентство Yarmouk News.

В это же время в окрестностях города Абу Дали продолжаются бои между правительственными войсками и радикалами «Тахрир аш-Шам», пишет Telegram-канал (@NRVR11). Ранее сообщалось, что в борьбе против боевиков «Джебхат ан-Нусры» Сирийскую арабскую армию (САА) поддерживают ВКС РФ. Российская авиация нанесла ряд точечных ударов по зонам дислокации террористов, уничтожив несколько фортификационных сооружений и десятки боевиков.

Ирак

Командование иракской армии заявило о начале военной операции по выявлению и уничтожению спящих ячеек «Исламского государства» в долине Аз-Зор на северо-востоке провинции Дияла. Об этом сообщает Alsumaria News.

Неизвестные боевики открыли огонь по району Фарисия на севере провинции Бабиль, сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@Terror_Monitor). По данным автора публикации ответственность за нападение на мирное поселение взяли на себя террористы «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)