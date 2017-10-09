Песков призвал третьи страны не беспокоиться из-за поставок российских С-400 Эр-Рияду

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Москва, 9 октября. Сотрудничество России Саудовской Аравии в военно-технической сфере не направлено против третьих стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, призвав другие государства не беспокоиться.

Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество Москвы и Эр-Рияда абсолютно самодостаточно.

«Мы убеждены, что это взаимодействие не должно вызывать обеспокоенность ни у кого», — прокомментировал Песков сообщения о том, что закупленные у России комплексы С-400 могут быть использованы против Ирана.

Ранее сообщалось, что Рособоронэкспорт и Саудовская военно-промышленная компания подписали меморандум о промышленном сотрудничестве в области ВТС, передает Ura.ru. Стороны договорились о поставках огнеметов ТОС-1А, гранатометов АГС-30, противотанковых управляемых ракет «Корнет-ЭМ» и ЗРК С-400 «Триумф».