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Общество
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Новости Сирии
Сирия: арсенал террористов ИГ с советской пушкой обнаружили в освобожденном Акербате
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    Сирия: арсенал террористов ИГ с советской пушкой обнаружили в освобожденном Акербате

    14:45  8 Октября 2017  /обновлено: 14:57  08 Октября 2017
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    Сирия: арсенал террористов ИГ с советской пушкой обнаружили в освобожденном Акербате

    Дамаск, 8 октября. СМИ сообщили об обнаружении в освобожденном от террористов городе Акербат целого арсенала оружия боевиков ИГИЛ1.

    Склад с крупнокалиберными пулеметами и боеприпасами к ним, а также другим тяжелым вооружением был обнаружен сирийские военные. По данным telegram-канала Directorate 4, в частности, среди этого оружия была и советская буксируемая пушка М-46 калибра 130 мм. 

    Напомним, район Акербат сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила от террористов в сентябре 2017 года. 

    По данным Минобороны РФ, в настоящее время террористы ИГИЛ контролируют менее 10% территории в Сирии.

    Террористическая организация ИГ1 запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #боевики #оружия
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