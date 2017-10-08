Сирия: арсенал террористов ИГ с советской пушкой обнаружили в освобожденном Акербате

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Дамаск, 8 октября. СМИ сообщили об обнаружении в освобожденном от террористов городе Акербат целого арсенала оружия боевиков ИГИЛ1.

Склад с крупнокалиберными пулеметами и боеприпасами к ним, а также другим тяжелым вооружением был обнаружен сирийские военные. По данным telegram-канала Directorate 4, в частности, среди этого оружия была и советская буксируемая пушка М-46 калибра 130 мм.

Напомним, район Акербат сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила от террористов в сентябре 2017 года.

По данным Минобороны РФ, в настоящее время террористы ИГИЛ контролируют менее 10% территории в Сирии.

Террористическая организация ИГ1 запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.