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Общество
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Полиция задержала лихача, не пропустившего кортеж главы МВД Дагестана
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    Полиция задержала лихача, не пропустившего кортеж главы МВД Дагестана

    14:51  8 Октября 2017
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    Полиция задержала лихача, не пропустившего кортеж главы МВД Дагестана

    Махачкала, 8 октября. В Махачкале задержан не уступивший дорогу кортежу главы МВД Дагестана и создавший ряд аварийных ситуаций нарушитель на автомобиле BMW.

    Сам инцидент произошел в городе Каспийск. Так, водитель BMW с тонированными стеклами не уступил дорогу кортежу главы МВД Дагестана, после чего попытался скрыться, создав при этом ряд аварийных ситуаций. При этом он проигнорировал предложение остановиться.

    Поскольку нарушитель ехал на высокой скорости, сотрудникам полиции не удалось остановить его на посту между Махачкалой и Каспийском. В ходе погони он был задержан в Махачкале и доставлен в территориальный отдел полиции.

    Выяснилось, что задержанный более десяти раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, ранее он был судим за изготовление, хранение и сбыт поддельных денег и ценных бумаг.

    Правоохранители также установили, что на автомобиле нарушителя были подложные номера государственной регистрации, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее сообщалось, что на пересечении улицы Белы Куна и Бухарестской улицы в Петербурге произошло серьезное происшествие при участии автомобиля инкассаторов

     


     


     

    Автор: Тимур Румянцев
    #дагестан #махачкала
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