Под Днепром вандалы облили краской памятник погибшим в Донбассе украинским солдатам

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Киев, 8 октября. Памятник украинским военным, погибшим в зоне спецоперации в Донбассе, подвергся нападению неизвестных вандалов в Днепропетровской области. Монумент погибшим солдатам 93-й отдельной механизированной бригады.осквернили прямо перед церемонией открытия, заявил волонтер ВСУ Роман Доник на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в поселке Черкасское минувшей ночью. «Ночью памятник облили краской, баннер бригады порезали ножом», — уточнил Доник. Кроме того, по его данным, вандалы оставили на памятнике, а также на стенах зданий в поселке надписи оскорбительного характера.

При этом, как уточнил он, церемония открытия все же состоялась: утром волонтеры успели очистить памятник от краски.

Напомним, 5 октября в центре Киева был сброшен с постамента и разбит памятник «Небесной сотни». А в конце августа также в столице Украины был облит белой краской монумент погибшим в Донбассе солдатам ВСУ.