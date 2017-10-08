Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
В Госдуме рассказали, когда в России запретят контактные зоопарки
Украина
Под Днепром вандалы облили краской памятник погибшим в Донбассе украинским солдатам
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Под Днепром вандалы облили краской памятник погибшим в Донбассе украинским солдатам

    14:59  8 Октября 2017
    42

    Под Днепром вандалы облили краской памятник погибшим в Донбассе украинским солдатам

    Киев, 8 октября. Памятник украинским военным, погибшим в зоне спецоперации в Донбассе, подвергся нападению неизвестных вандалов в Днепропетровской области. Монумент погибшим солдатам 93-й отдельной механизированной бригады.осквернили прямо перед церемонией открытия, заявил волонтер ВСУ Роман Доник на своей странице в Facebook.

    Инцидент произошел в поселке Черкасское минувшей ночью. «Ночью памятник облили краской, баннер бригады порезали ножом», — уточнил Доник. Кроме того, по его данным, вандалы оставили на памятнике, а также на стенах зданий в поселке надписи оскорбительного характера. 

    При этом, как уточнил он, церемония открытия все же состоялась: утром волонтеры успели очистить памятник от краски. 

    Напомним, 5 октября в центре Киева был сброшен с постамента и разбит памятник «Небесной сотни». А в конце августа также в столице Украины был облит белой краской монумент погибшим в Донбассе солдатам ВСУ. 

    Автор: Алексей Громов
    #всу #памятник #украина #армия #солдаты
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 4386

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        52485

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        89833

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107829

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30140
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Москва готова симметрично ответить США на давление на российские СМИ

        Москва готова симметрично ответить США на давление на российские СМИ

        14:29   8 Октября 2017
        445
        Минтранс РФ заявил о завершении активной фазы перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»

        Минтранс РФ заявил о завершении активной фазы перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»

        13:05   8 Октября 2017
        51
        Диктат США уже не работает: Пушков прокомментировал планы Эр-Рияда сотрудничать с Москвой

        Диктат США уже не работает: Пушков прокомментировал планы Эр-Рияда сотрудничать с Москвой

        11:43   8 Октября 2017
        2821
        Путин поздравил работников сельского хозяйства в России с рекордным урожаем

        Путин поздравил работников сельского хозяйства в России с рекордным урожаем

        10:19   8 Октября 2017
        214