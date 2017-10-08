Россиянин превратил Toyota Land Cruiser 200 в самый защищенный внедорожник в мире

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Берлин, 8 октября. Немецкая компания Aurum Security, которой руководит россиянин Андрей Ушаков, разработала один из самых защищенных автомобилей в мире.

Речь идет о доработанном внедорожнике Toyota Land Cruiser 200, который получил уровень баллистической защиты VR10.

Как отметили специалисты, работы по модернизации автомобиля занимают около трех месяцев. В результате он может выдержать детонацию противотанковой мины, ручной гранаты, обстрелы из автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова.

Модифицированный Land Cruiser 200 стоит около 300 тысяч евро.

Напомним, ранее стало известно о том, что первоначальная цена президентского лимузина, который разрабатывается «НАМИ» в рамках госпроекта «Кортеж», составит около 10 миллионов рублей.