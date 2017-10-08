Россиянин превратил Toyota Land Cruiser 200 в самый защищенный внедорожник в мире
Берлин, 8 октября. Немецкая компания Aurum Security, которой руководит россиянин Андрей Ушаков, разработала один из самых защищенных автомобилей в мире.
Речь идет о доработанном внедорожнике Toyota Land Cruiser 200, который получил уровень баллистической защиты VR10.
Как отметили специалисты, работы по модернизации автомобиля занимают около трех месяцев. В результате он может выдержать детонацию противотанковой мины, ручной гранаты, обстрелы из автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова.
Модифицированный Land Cruiser 200 стоит около 300 тысяч евро.
Our #armored #vehicles provide much higher protection against blasts & allow escape in case of attack.https://t.co/pyXNs9oBeq#ArmoredCar pic.twitter.com/R12vU5446N— Aurum Security GmbH (@AurumSecurity) October 6, 2017
Напомним, ранее стало известно о том, что первоначальная цена президентского лимузина, который разрабатывается «НАМИ» в рамках госпроекта «Кортеж», составит около 10 миллионов рублей.