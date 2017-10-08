Привет с того света: записка стрелка из Лас Вегаса. Колонка Олега Денежки

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Полиция Лас-Вегаса обнародовала содержание записки, которая была найдена в номере отеля Мандалай-Бэй при одноименном казино, откуда 64-летний американец Стивен Пэддок вечером 1 октября расстрелял посетителей кантри-фестиваля, убив при этом 59 человек и ранив 520. И стало совершенно ясно: преступник не был сумасшедшим и вряд ли был исламистом-радикалом.

Офицер полиции Дэйв Ньютон в эфире новостей канала CBS рассказал зрителям, что в своих записях Пэддок достаточно профессионально произвел расчеты условий стрельбы из окна номера на 32 этаже отеля Мандалай-Бэй, чтобы обеспечить точное поражение как можно большего количества целей в толпе слушателей.

«Я увидел, что в ней он написал расстояние и высоту, на которой находился. Он записал и рассчитал, чтобы знать, куда стрелять и как, чтобы попасть в свои цели», — рассказал полицейский.

Дейв Ньютон, сотрудник отдела К-9 полиции Лос-Анджелеса, был одним из четверых правоохранителей, которые участвовали в штурме номера отеля, где засел Стивен Пэддок. Именно они первыми увидели тело стрелка и его оружие после завершения перестрелки, в которой один из полицейских был ранен. Кстати, судя по всему, Пэддок вел огонь через закрытую дверь номера, потому что сама дверь была им надежно забаррикадирована: полицейским даже пришлось взрывать ее.

По словам Ньютона, он обнаружил рабочие записи стрелка на тумбочке возле одного из окон, которые Пэддок разбил молотком, чтобы стрелять в толпу внизу из автоматической винтовки. Она, кстати, была не серийной, обычной винтовкой из прилавка магазина. Оружие было, как говорят профессионалы, кастомизировано, то есть дооборудовано и улучшено на заказ.

По мнению Ньютона, качество баллистических расчетов, как и качество вооружения, собранного преступником в номере, говорит о том, что тот был близко знаком с современными снайперскими технологиями, и был опытным и искусным стрелком.

Вообще стрельба на перепадах высот, неважно, вверх или вниз, считается самой сложной и в артиллерии, и в снайперском искусстве. В таких случаях траектория пули из-за нестандартного угла приложения сил гравитации становится почти непредсказуемой, она меняется при малейшем изменении угла выстрела даже на пару градусов. Без баллистического вычислителя или предварительных расчетов такой огонь практически неэффективен.

Однако Пэддок прекрасно учел этот фактор, о чем и говорит результат его стрельбы. Кстати, предположения некоторых аналитиков о том, что, дескать, Пэддок действовал не один, судя по всему, не оправдываются. Пули, извлеченные из жертв, были выпущены из оружия, которым пользовался один стрелок, и они выпущены из карабина Пэддока.

Кстати, опытность Пэддока в стрельбе подтверждается еще одним фактом. На записях очевидцев трагедии прекрасно слышно, что оружие стрелка было необычным, Пэддок явно стрелял не просто из модифицированного карабина, он использовал или насадку в виде ручного рычага, который при ручном вращении ускоряет стрельбу, или насадку на ствол, использующую для ускорения стрельбы силу отдачи винтовки.

Оба приспособления не подпадают под законодательные запреты для продажи, но среди стрелков не пользуются особой популярностью. То есть это весьма специфические усовершенствования, как раз подходящие для задачи Пэддока, и позволившие ему довести темп стрельбы до 90 выстрелов за 10 секунд. Это очень быстро. Практически равно темпу стрельбы автомата Калашников.

Выбор этажа для позиции тоже весьма профессионален. Автоматическое оружие, которым пользовался Стивен Пэддок не может быть, как это показывают в кино, оборудовано высокоэффективным глушителем, доводящим уровень шума до слабого хлопка, а лишь прибором беспламенной и бесшумной стрельбы, снижающем уровень звука выстрела не более чем вдвое. Высота позиции, ее удаленность (около 200 метров до целей), и снижение из-за дальности громкости выстрелов сделало позицию Пэддока труднообнаруживаемой и недосягаемой для снайперов полиции, у которых на вооружении попросту нет винтовок, подходящих для такой стрельбы.

Сумма этих факторов позволила стрелку выиграть несколько лишних минут для ведения огня. Как результат: сотни, а может, и тысячи точных попаданий.

И вот тут всплывает еще одна интересная подробность. У полицейских сложилось впечатление, что Пэддок вовсе не собирался кончать жизни самоубийством, а сделал это в силу обстоятельств, когда понял, что скрыться ему не удастся. И у полиции уже есть версия возможных планов преступника после завершения обстрела зрителей кантри-фестиваля. Судя по всему, он разработал схему отхода, которую правоохранители пока не озвучивают. Более того, на одной акции Пэддок останавливаться не собирался.

При обыски его номера нашли ни много ни мало — 23 единицы огнестрельного оружия и несколько десятков заряженных обойм, кроме тех, которые закончились. Кроме этих образцов стрелкового оружия, от пистолетов до полуавтоматических винтовок, Стивен Пэддок привез с собой большое количество взрывчатки, которую хранил в автомобиле на стоянке отеля, то есть явно собирался воспользоваться и ей, и автомобилем.

В машине обнаружили более 20 кг взрывчатки, упакованной в килограммовые контейнеры, которые в короткий срок можно было оборудовать дистанционными взрывателями, и в 9-килограммовых упаковках. При этом найденная взрывчатка относилась к композитному типу взрывчатых веществ серии H6, крайне редко используемой. Она мощнее тротила приблизительно в 15-20 раз, и из-за ее труднодоступности ее никогда не применяют террористы, предпочитая широко распространенный гексоген или самодельные виды взрывчатых веществ.

Кроме того, в пользу версии планов Пэддока скрыться с места преступления и продолжить убивать говорит и то, что в багажнике нашли более 1500 патронов различной модификации. Все это явно не относится к тому, что пригодилось бы стрелку в загробной жизни.

К такому же выводу о непричастности к трагедии в Лос-Анджелесе ИГ1 (запрещено в России), либо любой другой радикально-исламской организации, и о том, что Пэддок действовал в здравом уме и полном сознании, приходит и полиция, которой до сих пор ничего не известно о мотивах преступника. Об этом заявил еще в пятницу заместитель шерифа полиции Лас-Вегаса Кевин Макмэхил. Об этом же ранее говорил и шериф игровой столицы Джозеф Ломбардо. По его словам, власти вообще пока не готовы квалифицировать случившееся в Лас-Вегасе как теракт.

«На сегодняшний день у нас нет достоверной информации по поводу мотивации преступника», — сказал шериф на пресс-конференции.

Об этом же говорит и Мэрил Дэнли, подруга Стивена Пэддока, с которой вместе, кстати, тот заселялся в отель. Она была в близких отношениях с ним по крайней мере весь последний год, но ничего не знала о его планах. Слова Дэнли озвучил ее адвокат.

«Он никогда не говорил мне и не делал ничего такого, о чем мне было известно, что каким-либо образом могло бы намекнуть мне, что произойдет нечто ужасное, как то, что произошло», — заявила она.

Довольно странно. Опосредованно, Дэнли участвовала в осуществлении планов Пэддока, и даже если о не посвящал ее в детали, то что-то тревожное она должна была заметить. Хотя, вероятно, она просто скрывает свою осведомленность, чтобы не быть привлеченной к ответственности в качестве соучастника.

Одним словом, версия теракта, как и версия причастности к нему исламистов, разлетается в щепки. Я по-прежнему, как в предыдущей своей статье по этому поводу «Расстрел в Лас-Вегасе: ИГ (запрещено в России), Пэддок или доллар?» придерживаюсь версии, что главным мотивом преступника была месть, а причиной — крупные финансовые неудачи, связанные с игровым бизнесом. Об этом говорит и место преступления, и личность самого Стивена Пэддока, явно азартного игрока.

И пока США ждут опасностей от мирового терроризма, России и лихорадки Эбола, названных главными врагами государства еще экс-президентом Бараком Обамой, этой стране угрожает совсем другое зло. Как поет Мефистофель в своей арии из оперы Шарля Франсуа Гуно:

«На земле весь род людской Чтит один кумир священный, Он царит над всей вселенной, Тот кумир — телец златой!»

Да, он прав, часто «люди гибнут за металл». Но, как оказалось, еще и за игровые фишки, и даже бумагу. Но, что самое обидное и неприятное, кроме них самих гибнут еще и окружающие.

1 Организация запрещена на территории РФ.