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Общество
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Политика
Москва готова симметрично ответить США на давление на российские СМИ
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    Москва готова симметрично ответить США на давление на российские СМИ

    14:29  8 Октября 2017
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    Москва готова симметрично ответить США на давление на российские СМИ

    Москва, 8 октября. Москва готова предпринять симметричные ответные меры в ответ на давление Вашингтона на российские СМИ — а именно телеканал RT. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеэфире.

    «Это особый случай, когда в отношении нашего канала применена вся имеющаяся машина, включая административный ресурс, включая пропаганду на территории США», — подчеркнула Захарова.

    Москва готова симметрично ответить США на давление на российские СМИ

    По словам Захаровой, в ответ на любые меры давления на журналистов российского телеканала в Америке Москва готова применить аналогичные меры давления на западных журналистов в России. В российском дипломатическом ведомстве будут рассматривать все подобные случаи и квалифицировать их, при необходимости, как давление на прессу. После этого МИД может принять решение об ответных действиях.

    «Никакой разницы, являются ли СМИ государственными, финансируются через небольшую, опосредованную цепочку по линии американских государственных органов, либо это частные — для нас этой разницы нет», — передает ТАСС слова официального представителя МИД.

    Захарова подчеркнула, что российские власти никогда раньше не использовали методы давления на прессу и готовы пойти на это только перед лицом столь откровенного давления, как масштабная компания против телеканала RT.

    Москва готова симметрично ответить США на давление на российские СМИ

    Напомним, ранее стало известно, что Минюст США потребовал от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

    Автор: Валентин Меликов
    #захарова
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