SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9

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Вашингтон, 8 октября. SpaceX приняла решение о переносе запуска ракеты‐носителя Falcon 9 на 11 октября 2017 года. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба американской компании.

Falcon 9 должна вывести на орбиту телекоммуникационный спутник SES-11/EchoStar 105, который заменит аппараты AMC-15 и AMC-18.

Now targeting October 11 for the launch of EchoStar 105/SES-11 from Pad 39A in Florida. — SpaceX (@SpaceX) October 5, 2017

Напомним, в конце сентября основатель SpaceX Илон Маск рассказал о том, что компания собирается построить новую ракету-носитель BFR, которая будет задействована в программе колонизации Марса. Первые полеты грузовых кораблей запланированы на 2022 год.