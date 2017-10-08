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Общество
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Технологии
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9
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    SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9

    14:25  8 Октября 2017
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    SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9

    Вашингтон, 8 октября. SpaceX приняла решение о переносе запуска ракеты‐носителя Falcon 9 на 11 октября 2017 года. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба американской компании.

    Falcon 9 должна вывести на орбиту телекоммуникационный спутник SES-11/EchoStar 105, который заменит аппараты AMC-15 и AMC-18.

    Напомним, в конце сентября основатель SpaceX Илон Маск рассказал о том, что компания собирается построить новую ракету-носитель BFR, которая будет задействована в программе колонизации Марса. Первые полеты грузовых кораблей запланированы на 2022 год.

    Автор: Алексей Громов
    #spacex
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