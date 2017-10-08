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Моторную лодку и плавки Кеннеди продали на аукционе в США
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    Моторную лодку и плавки Кеннеди продали на аукционе в США

    14:16  8 Октября 2017
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    Моторную лодку и плавки Кеннеди продали на аукционе в США

    Вашингтон, 8 октября. В субботу на аукционе в Нью-Йорке за $75 тыс была продана моторная лодка, принадлежавшая 35-му президенту США Джону Кеннеди, сообщает Sky News.

    Имеется в виду пятиметровая лодка Restofus из красного дерева, произведенная в 1961 году компанией Century. Унаследовав ее от отца, Кеннеди держал лодку в порту города Хайаннис. Американский лидер нередко управлял ей самостоятельно.

    Кроме того, также на аукционе были проданы кресло-качалка, две пары плавок президента и купальный костюм его супруги Жаклин Кеннеди, передает RT.

    Напомним, ранее аукционный дом Sotheby’s продал личные вещи английской актрисы Вивьен Ли, известной за роль в фильме «Унесенные ветром», снятом по одноименному роману Маргарет Митчелл.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #кеннеди
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