Моторную лодку и плавки Кеннеди продали на аукционе в США

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Вашингтон, 8 октября. В субботу на аукционе в Нью-Йорке за $75 тыс была продана моторная лодка, принадлежавшая 35-му президенту США Джону Кеннеди, сообщает Sky News.

Имеется в виду пятиметровая лодка Restofus из красного дерева, произведенная в 1961 году компанией Century. Унаследовав ее от отца, Кеннеди держал лодку в порту города Хайаннис. Американский лидер нередко управлял ей самостоятельно.

Кроме того, также на аукционе были проданы кресло-качалка, две пары плавок президента и купальный костюм его супруги Жаклин Кеннеди, передает RT.

Напомним, ранее аукционный дом Sotheby’s продал личные вещи английской актрисы Вивьен Ли, известной за роль в фильме «Унесенные ветром», снятом по одноименному роману Маргарет Митчелл.