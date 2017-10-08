Сирия без ИГИЛ: куда будут бежать боевики «псевдо-Халифата» после поражений в Сирии

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Территориальная группировка «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в Сирии, хотя и продолжает оказывать упорное сопротивление, близка к своему окончательному поражению. Правительственные войска при поддержке российских ВКС уже вошли в город Аль-Маядин и установили контроль над северным и северо-западным районом. После потери Аль-Маядина у «псевдо-Халифата» из стратегически важных населенных пунктов останется только приграничный Абу-Кемаль, по которому уже сейчас работает российская авиация. В этих условиях многие боевики просто бегут из Сирии.

По словам руководителя Антитеррористического центра государств-участников СНГ генерал-полковника полиции Андрея Новикова, большинство боевиков-террористов будет возвращаться в страны исхода либо уезжать в другие государства теми же маршрутами, что и при выезде в зоны конфликта:

«Фактически это означает использование пересадочных рейсов из Турции в аэропорты городов стран Содружества. Специальные исследования показывают, что особенно востребован балканский маршрут. В качестве транзитных стран используются также Венгрия, Польша, в меньшей степени Румыния и Швейцария. Соответственно, превентивная работа в данном направлении абсолютно необходима».

Андрей Новиков также отметил массовую передислокацию боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) в «провинцию» Вазиристан, расположенную в Пакистане. Тем не менее, независимый журналист и политолог Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что нельзя недооценивать опасность от оставшихся участников «Исламского государства» (запрещено в РФ) - при этом, как рядовых боевиков, так и руководства группировки:

«Конечно, они попытаются избежать своего полного поражения в Сирии и передислоцироваться. Кроме направлений, названных Андреем Новиковым, есть также достаточно новое, но, тем не менее, уже порядком освоенное — Украина. Уже имеются данные о том, что там есть базы для отдыха и тренировок террористов, а также определенная финансовая инфраструктура «Исламского государства» (запрещено в РФ)».

По словам нашего собеседника, боевики попытаются вернуться, смешаться с мирным населением для того, чтобы и далее вести свою противоправную деятельность:

«Часть из них постарается поехать в другие точки, где активизировался ИГИЛ1 (запрещено в РФ). Это, например, Филиппины, район Минданао. В связи с этим опасность глобального терроризма, о которой мы говорим уже не первый год, обретет новые очертания».

Эксперт считает, что никаких особых мер со стороны российских спецслужб не потребуется:

«Они и так достаточно эффективно работают по боевикам, которые пытаются проникнуть на территорию России. В Евросоюзе же наблюдаются движения, связанные с обеспечением европейской безопасности. Например, Макрон недавно говорило необходимости новой Европейской антитеррористической прокуратуры, которая будет обмениваться данными по точкам въезда и перемещениям, в том числе, и нелегальных мигрантов и возможных преступников, которые будут передвигаться мигрантскими маршрутами».

Но, по мнению нашего собеседника, европейские методы запоздали на несколько лет. Поэтому проникновение «Исламского государства» (запрещено в РФ) именно в Европу и организация там преступной террористической деятельности — это вопрос времени.

«Также, конечно, они попробуют укрепиться в ближневосточном регионе. В тех местах, где для них относительно безопасно, например, в Пакистане. Возможно и усиление баз террористов в том же самом Ливане».

Эксперт считает, что сейчас «Исламское государство» (запрещено в РФ) находится в довольно тяжелой ситуации, которая от них требует каких-то существенных структурных изменений:

«Однозначно необходимо на это обращать внимание, при этом борясь не только с последствиями, но и с причинами, то есть попытками вербовки новых боевиков. Учитывая последние данные о потерях среди террористов, сейчас именно спящая резидентура «Исламского государства» (запрещено в РФ) и вербовщики будут активизироваться по всему миру».

Наш собеседник напомнил и о том, что многие из джихадистских группировок обладают определенной поддержкой американского разведсообщества:

«Через каналы США они достаточно легко будут проникать в другие страны, возможно, что уже с новыми документами. Поэтому, по крайне мере, на дипломатическом и военном уровне надо обсуждать эти вещи, потому что, реализуя ряд своих специфических интересов США часто идут на контакт с представителями боевиков, помогая им и перемещаться, и обеспечивая им определенную безопасность».

Эксперт назвал такую деятельность Соединенных Штатов недопустимой:

«Это нужно обсуждать на уровне мирового сообщества. Потому что странная борьба с терроризмом получается. С одной стороны, «Исламское государство» (запрещено в РФ) — это одна из основных угроз, признанная всем мировым сообществом, а с другой стороны, для достижения США своих странных локальных целей возникают какие-то странные альянсы с террористами».

1 Организация запрещена на территории РФ.