Реформы буксуют: в украинских регионах зарплату выдают спиртом, свиными головами и металлоломом

В Избранное

На очередном заседании правительства Украины была обнародована неутешительная для премьера Владимира Гройсмана статистика. По меньшей мере в девятнадцати областях страны зафиксированы серьезные проблемы с начислениями социальных пособий и заработной платы, отдельные категории граждан не видят «живых денег» по пять-шесть месяцев, некоторые структуры переводят персонал на четверть ставки, а сотрудников некогда процветающих предприятий отправляют в бессрочный отпуск. Как стало известно накануне, активисты сразу нескольких профсоюзных движений планируют отправиться новым маршем на Киев и провести в центре украинской столицы показательные акции неповиновения. По мнению аналитиков, увлекшаяся крайне непопулярными реформами власть уже не может контролировать общественные настроения. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Работники одного из коммунальных предприятий Сумской области написали в кабинет министров открытое письмо, подписаться под которым могут их коллеги по всей Украине.

«Мы не получаем зарплаты с февраля, имеем тысячные задолженности за квартиры, нам в буквальном смысле этого слова нечем кормить детей, — отмечено в послании. — При этом правительство издевается, заявляя о повышении минимальных ставок и пенсий. Если вы не обратите внимания на наше положение, мы придем к вам!»

В качестве конкретного примера «издевательства» авторы петиции привели предложение руководства получить причитающиеся им деньги… металлоломом. Дескать, оборудование нескольких демонтированных трансформаторных будок, остовы пяти списанных грузовых автомобилей и остатки станков местного кирпичного завода вполне могут покрыть образовавшуюся задолженность. Рабочие просто должны самостоятельно сдать полученный черный и цветной металл в пункты приема и получить причитающиеся им деньги.

«Это мне напоминает «лихие девяностые», когда зарплату мне выдавали продукцией керамического завода — унитазами, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН один из авторов письма в Кабмин, мастер-наладчик Николай Беженарь. — Всех нас в очередной раз унизили».

Наверное, такое же унижение должны были испытать врачи и медсестры амбулаторного пункта на Полтавщине. Там в качестве поощрения за ночные дежурства медиков «отблагодарили» свиными головами — таким образом подшефное сельскохозяйственное предприятие произвело взаимозачет за предоставленные услуги по вакцинации. А в Житомире медработникам попытались выплатить аванс спиртом.

«Интересно, где и кому я буду этот спирт реализовывать?» — задает поистине риторический вопрос на форуме во всемирной паутине медсестра учреждения Валентина.

Кстати, именно профсоюз медиков стал инициатором нового масштабного похода на Киев.

«Я отдаю себе отчет, что к протестным акциям власть уже привыкла — она их попросту игнорирует, — сказала Федеральному агентству новостей активист профсоюзного движения Зинаида Зайченко. — Но сидеть дома в неопределенности и ходить на работу только по зову совести и долга уже нет сил».

Это мнение разделяет и председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

«Следует ждать массовых акций протеста, — сказала она журналистам в Киеве. — Задолженность по зарплате у украинских медиков составляет порядка ста миллионов гривен. Наверное, на Украине нет ни одной отрасли, где так издеваются над людьми».

А вот член того же комитета Ирина Сысоенко озвучила несколько иную сумму упомянутой задолженности: «Долги в этой сфере превышают 4 миллиарда гривен!».

Собственным маршем «на Киев» намерены отправиться и шахтеры, и учителя, и транспортники.