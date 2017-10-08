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Общество
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Политика
Иран хочет приравнять армию США к ИГ в ответ на санкции Вашингтона
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    Иран хочет приравнять армию США к ИГ в ответ на санкции Вашингтона

    14:05  8 Октября 2017  /обновлено: 14:22  08 Октября 2017
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    Иран хочет приравнять армию США к ИГ в ответ на санкции Вашингтона

    Тегеран, 8 октября. Главнокомандующий иранского Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Али Джаафари назвал «очередной глупостью США» сообщение о том Вашингтон намерен внести КСИР в список террористических организаций. Джаафари обещал на действия Соединенных Штатов ответ со стороны Ирана.

    «Америка сделает очередную глупость, если внесет КСИР в список террористических организаций», — передает Reuters слова Джаафари, который заявил, что в ответ КСИР «будет рассматривать армию США во всем мире и особенно на Ближнем Востоке так же, как и террористическую группировку «Исламское государство»1 (террористическая группировка запрещена в России».

    Иран хочет приравнять армию США к ИГ в ответ на санкции Вашингтона

    Джаафари рекомендовал американской армии переместить свои военные базы со всех территорий, которые находятся в зоне досягаемости иранских баллистических ракет.

    Напомним, ранее президент Дональд Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с Северной Кореей: по его словам, Тегеран «финансировал Северную Корею» и мог участвовать в северокорейской ядерной программе.

    Иран хочет приравнять армию США к ИГ в ответ на санкции Вашингтона

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    #санкции #сша #иг #иран
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