Иран хочет приравнять армию США к ИГ в ответ на санкции Вашингтона

В Избранное

Тегеран, 8 октября. Главнокомандующий иранского Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Али Джаафари назвал «очередной глупостью США» сообщение о том Вашингтон намерен внести КСИР в список террористических организаций. Джаафари обещал на действия Соединенных Штатов ответ со стороны Ирана.

«Америка сделает очередную глупость, если внесет КСИР в список террористических организаций», — передает Reuters слова Джаафари, который заявил, что в ответ КСИР «будет рассматривать армию США во всем мире и особенно на Ближнем Востоке так же, как и террористическую группировку «Исламское государство»1 (террористическая группировка запрещена в России».

Джаафари рекомендовал американской армии переместить свои военные базы со всех территорий, которые находятся в зоне досягаемости иранских баллистических ракет.

Напомним, ранее президент Дональд Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с Северной Кореей: по его словам, Тегеран «финансировал Северную Корею» и мог участвовать в северокорейской ядерной программе.

1 Организация запрещена на территории РФ.