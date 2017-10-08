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Общество
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Украина
ЕС придется признать ошибку: Азаров раскрыл глаза депутатам Европарламента
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    ЕС придется признать ошибку: Азаров раскрыл глаза депутатам Европарламента

    15:09  8 Октября 2017
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    ЕС придется признать ошибку: Азаров раскрыл глаза депутатам Европарламента

    Брюссель, 8 октября. В конце сентября группа депутатов Европарламента собралась в Брюсселе на круглый стол под названием «Нарушение прав человека, ограничение свободы слова и политические репрессии на Украине». По словам экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, это означает, что в настоящее время в Евросоюзе начинают понимать, что поддержка Порошенко была ошибкой и Украина совсем не такова, какой кажется.

    В записи на своей странице Facebook Азаров рассказал о том, что на круглом столе перед депутатами Европарламента выступил украинский журналист Руслан Коцаба, который назвал себя «живым воплощением отсутствия свободы слова на Украине».

    «Только за время правления Порошенко погибло 12 журналистов. Было вынесено 40 приговоров лишь за посты в социальных сетях, — рассказал евродепутатам Коцаба. — Причем речь идет именно о тех, что вступили в законную силу. По десяткам дел идет расследование. Только за 6 месяцев 2017 года было зафиксировано 122 случая преследования журналистов».

    ЕС придется признать ошибку: Азаров раскрыл глаза депутатам Европарламента

    Коцаба перечислил примеры жесткого давления на журналистику на Украине, упомянув в том числе громкие дела, которые не остались незамеченными в Европе: убийство оппозиционного украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, а также Павла Шеремета, которого взорвали в машине в центре Киева, а также ситуацию с редакцией холдинга «Вести».

    «Разумеется, многим европейским чиновникам сегодня очень неудобно признавать, что их поддержка украинских властей была ошибкой. Об этом в стенах европарламента признавали и сами депутаты», — заключает Азаров.

    ЕС придется признать ошибку: Азаров раскрыл глаза депутатам Европарламента

    Автор: Валентин Меликов
    #украина #азаров #ес #коцаба
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