Глобальный вызов и соперничество: политолог рассказал о главной цели нового посла США в РФ

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Посол США в России Джон Хантсман озвучил главную цель, которую он планирует достичь на своем посту. По словам политика, он будет работать над реанимацией российско-американских отношений. При этом он отметил, что задачу ему предстоит решить непростую.

«Но я думаю, что с доброй волей обеих сторон мы сможем начать эффективную совместную работу по решению нескольких ключевых вопросов», — заключил Хантсман.

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что Хантсман — это «новая страница отношений США и РФ».

«На сцене появился новый персонаж. Это не чиновник Госдепа и не карьерист. Это полноценный представитель бизнес-элит, входящий в высшие круги Соединенных Штатов. Хантсман — серьезная и самостоятельная фигура, также он является бизнесменом, у которого есть активы не только в России, но и на территории Донецкой народной республики. Поэтому у него вполне есть основания делать самостоятельные заявления, в том числе и заявления подобного рода. Это серьезно отличает его личность от личностей предыдущих послов Макфолла (Майла — прим. ФАН) и Теффта (Джона).

Политолог подчеркнул, что Хантсман будет представлять интересы не публичных американских медийных персон, как это делает спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, а будет являться голосом истеблишмента США, который предпочитает оставаться в тени.

«Определенные надежды на улучшение отношений есть. Но существует также ряд других предположений. Поскольку специализацией Хантсмана является Азия, то его больше интересует не создание новой оппозиционной силы и изучение возможностей проведения управляемых или неуправляемых «цветных» революций в России, а наблюдение за российско-китайскими отношениями», — продолжает Асафов.

Политический эксперт напомнил, что Китай является для Америки глобальным вызовом и соперником. Любые сближения России и Китая требуют со стороны США детального анализа. Поэтому основная задача Джона Хантсмана, заключает Асафов, — следить за развитием российско-китайских отношений. Тем не менее он считает, что заявления о восстановлении отношений Москвы и Вашингтона, даже если они носят ритуальный характер, сейчас звучат довольно конструктивно.