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Весь мир
Турция координирует с Россией свои действия в провинции Идлиб — Йылдырым
Весь мир
Турция координирует с Россией свои действия в провинции Идлиб — Йылдырым
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    Турция координирует с Россией свои действия в провинции Идлиб — Йылдырым

    13:21  8 Октября 2017  /обновлено: 13:26  08 Октября 2017
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    Турция координирует с Россией свои действия в провинции Идлиб — ЙылдырымАнкара, 8 октября. Турция координирует с Россией свои действия в сирийской провинции Идлиб. По словам турецкого премьер-министра Бинали Йылдырыма, целью является обеспечение безопасности.

    «Мы обеспечим безопасность в Идлибе, — цитирует Йылдырыма телеканал NTV. — Мы работаем вместе с Россией по этому вопросу».

    Напомним, ранее сообщалось, что силы турецкой армии перешли границу провинции Идлиб в сопровождении боевиков из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция во главе с запрещенной в России международной террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»11).

     

     


     

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #турция #идлиб
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