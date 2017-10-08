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Анкара, 8 октября. Турция координирует с Россией свои действия в сирийской провинции Идлиб. По словам турецкого премьер-министра Бинали Йылдырыма, целью является обеспечение безопасности.

«Мы обеспечим безопасность в Идлибе, — цитирует Йылдырыма телеканал NTV. — Мы работаем вместе с Россией по этому вопросу».

Напомним, ранее сообщалось, что силы турецкой армии перешли границу провинции Идлиб в сопровождении боевиков из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция во главе с запрещенной в России международной террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»11).





1 Организация запрещена на территории РФ.