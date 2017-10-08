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Экономика
«Спящий гигант»: американский эксперт сделал прогноз для российской экономики
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    «Спящий гигант»: американский эксперт сделал прогноз для российской экономики

    13:57  8 Октября 2017
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    «Спящий гигант»: американский эксперт сделал прогноз для российской экономики

    Вашингтон, 8 октября. В скором времени Россия станет привлекательной для инвестиций, пришел к такому выводу американский эксперт по финансам Рикард Джеймс, сделав анализ российской экономики. Об этом говорится в статье на сайте издания Daily Reckoning.

    По его мнению, уже сейчас РФ готова к выходу из «нефтяного спада». Как считает эксперт, впоследствии страна станет одним из наиболее успешных государств с формирующимся привлекательным для инвестиций рынком в ближайшие годы.

    Джеймс отметил, что Россия — это «спящий гигант», сломавший зависимость от цен на нефть, а в настоящее время страну охватывает диверсифицированный рост.

    Как заявил эксперт, в мировом рейтинге экономика России является 12-й по величине с приблизительно 1,3 трлн долларов в ВВП. Кроме того, по его словам, долг США к ВВП равен 106%, в то время как долг России к ВВП составляет всего 17%.

    Учитывая все эти показатели, Джеймс относит диверсификацию к важнейшим событиям для российской экономики, поскольку избежать исключительной зависимости от экспорта энергии позволяет именно она.

    Экономист также акцентировал внимание на том, что Москва усилила свою экспортную экономику, в которую входит продажа оружия таким государствам, как Турция и Иран.

    Кроме того, Россия — крупный экспортер технологий для атомных электростанций, а также крупнейший экспортер зерна. 

    «Пережив шторм, РФ станет основным бенефициаром, поскольку санкции постепенно ослабевают, а цены на нефть постепенно восстанавливаются», — резюмировал эксперт. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #россия #экономика
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