«Спящий гигант»: американский эксперт сделал прогноз для российской экономики

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Вашингтон, 8 октября. В скором времени Россия станет привлекательной для инвестиций, пришел к такому выводу американский эксперт по финансам Рикард Джеймс, сделав анализ российской экономики. Об этом говорится в статье на сайте издания Daily Reckoning.

По его мнению, уже сейчас РФ готова к выходу из «нефтяного спада». Как считает эксперт, впоследствии страна станет одним из наиболее успешных государств с формирующимся привлекательным для инвестиций рынком в ближайшие годы.

Джеймс отметил, что Россия — это «спящий гигант», сломавший зависимость от цен на нефть, а в настоящее время страну охватывает диверсифицированный рост.

Как заявил эксперт, в мировом рейтинге экономика России является 12-й по величине с приблизительно 1,3 трлн долларов в ВВП. Кроме того, по его словам, долг США к ВВП равен 106%, в то время как долг России к ВВП составляет всего 17%.

Учитывая все эти показатели, Джеймс относит диверсификацию к важнейшим событиям для российской экономики, поскольку избежать исключительной зависимости от экспорта энергии позволяет именно она.

Экономист также акцентировал внимание на том, что Москва усилила свою экспортную экономику, в которую входит продажа оружия таким государствам, как Турция и Иран.

Кроме того, Россия — крупный экспортер технологий для атомных электростанций, а также крупнейший экспортер зерна.