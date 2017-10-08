Минтранс РФ заявил о завершении активной фазы перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»

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Москва, 8 октября. Министерство транспорта РФ заявило о завершении активной фазы перевозок пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа».

В Минтрансе напомнили, что 7 октября «ВИМ-Авиа» выполнила восемь рейсов, которыми перевезено 839 человек. Полеты осуществлялись из Римини и Брюсселя во «Внуково», а также из «Внуково» в Магадан и Сиань. 8 октября в расписании перевозчика шесть рейсов. До 15 октября будут выполняться единичные регулярные рейсы, преимущественно в города Дальнего Востока.

Уточняется, что были достигнуты договоренности с другими авиакомпаниями до 28 октября принимать пассажиров с билетами «ВИМ-Авиа» на свободные места в самолетах, осуществляющих рейсы в этот регион РФ.

Кроме того, в сообщении на официальном сайте министерства говорится о возвращении экипажей «ВИМ-Авиа» из Куала-Лумпур и Медины (Саудовская Аравия). Сегодня ночью все 40 человек вернулись в Москву, пишет «Ньюинформ».