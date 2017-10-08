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Минтранс РФ заявил о завершении активной фазы перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»
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    Минтранс РФ заявил о завершении активной фазы перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»

    13:05  8 Октября 2017
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    Минтранс РФ заявил о завершении активной фазы перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»

    Москва, 8 октября. Министерство транспорта РФ заявило о завершении активной фазы перевозок пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа». 

    В Минтрансе напомнили, что 7 октября «ВИМ-Авиа» выполнила восемь рейсов, которыми перевезено 839 человек. Полеты осуществлялись из Римини и Брюсселя во «Внуково», а также из «Внуково» в Магадан и Сиань. 8 октября в расписании перевозчика шесть рейсов. До 15 октября будут выполняться единичные регулярные рейсы, преимущественно в города Дальнего Востока.

    Уточняется, что были достигнуты договоренности с другими авиакомпаниями до 28 октября принимать пассажиров с билетами «ВИМ-Авиа» на свободные места в самолетах, осуществляющих рейсы в этот регион РФ.

    Кроме того, в сообщении на официальном сайте министерства говорится о возвращении экипажей «ВИМ-Авиа» из Куала-Лумпур и Медины (Саудовская Аравия). Сегодня ночью все 40 человек вернулись в Москву, пишет «Ньюинформ».

    Автор: Алексей Громов
    #минтранс #вим-авиа #перевозки
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