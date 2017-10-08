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Хит YouTube: видео с Путиным, Меркель, Трампом и Обамой набрало более 1,5 млн просмотров
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    Хит YouTube: видео с Путиным, Меркель, Трампом и Обамой набрало более 1,5 млн просмотров

    13:05  8 Октября 2017
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    Хит YouTube: видео с Путиным, Меркель, Трампом и Обамой набрало более 1,5 млн просмотров

    Москва, 8 октября. Необычное видеопоздравление президента Российской Федерации Владимира Путина с 65-летием набирает популярность в Интернете. Блогеры сняли клип, в котором лица актеров прикрыты фотографиями самого российского лидера, а также глав западных стран — Эммануэля Макрона, Дональда Трампа, Ангелы Меркель и других.

    Композиция «Если ты меня не любишь» Егора Крида стала основой ролика. В самом начале «канцлер ФРГ» спрашивает у своего российского коллеги, называть ли его «господином» или «товарищем» президентом, на что играющий Путина актер предлагает «Меркель» ограничиться просто «президентом».

    В песне затрагиваются политические темы, которые в течение минувшего года поднимались в мировой повестке дня. Так, «Путин» задается вопросом, как «Меркель» могла дать «Обаме» «прослушку с ночи до утра», отсылая к скандалу вокруг прослушивания европейских лидеров. Кроме того, «Трамп» утверждает, что отменил бы «надоевшие» санкции, однако давление не позволяет сделать этого. Поле этого «президент России» призывает «канцлера ФРГ» «быть собой, как я».

    На видео также можно увидеть «Аллу Пугачеву» и «Хиллари Клинтон». 

    В конце ролика действующие лица спрашивают «Владимира Путина»: «Почему ты всех нас терпишь, дай же нам ответ».

    Клип уже набрал более 1500000 просмотров.

    Напомним, ранее общероссийский народный фронт (ОНФ) опубликовал видеоролик с поздравлениями от известных россиян Владимиру Путину, который 7 октября отмечает 65-летние.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин
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